1973ء کا آئین اور 27ویں آئینی ترمیم

آئین پاکستان کی 50 سالہ تاریخ جمہوریت کے ارتقاء ، ادارہ جاتی اصلاحات اور اختیارات کی کھینچا تانی کے درمیان توازن کے لئے مسلسل جدوجہد کی عکاسی کرتی ہے

پروفیسر ڈاکٹر واجد خان November 16, 2025
facebook whatsup

سابق چیئرمین ڈیپارٹمنٹ اف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سٹڈیز اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

پاکستان میں آئینی سفر کی روداد کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلا آئین، پاکستان کے قیام کے 9 سال بعد متفرق شقوں اور قرار دادوں کو شامل کر کے تشکیل دیا گیا۔

جسے 23 مارچ 1956 کو نافذ العمل کیا گیا۔لیکن یہ آئین 7 اکتوبر 1958 کو مارشلا لگائے جانے کے باعث صرف 2 سال 6 ماہ نافذ رہ سکا۔ اس کے بعد 1962 کا آئین لایا گیا جس میں جنرل ایوب خان نے اپنے مفادات کے مطابق صدارتی نظام حکومت متعارف کرایا اور لوکل باڈیز کے الیکٹورل کے ذریعے خو د کو صدر منتخب کرالیا۔ پاکستان کے قیام کے 52 سال گزرنے اور ملک کے دو لخت ہونے کے بعد وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں اپوزیشن کی مشاورت سے پارلیمنٹ نے ایک متفقہ آئین کی منظوری دی۔ یہ آئین کسی نہ کسی طرح آج تک موجود ہے، جس میں بدھ 12 نومبر 2025 کی شام سینیٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی 27 ویں آئینی ترمیم منظور کر نے کا عمل مکمل ہوگیا۔

قومی اسمبلی میں بھی سینیٹ کی طرح اسے دو تہائی اکثریت سے منظور کیا گیا۔ ترمیم کے حق می 234 جبکہ مخالفت میں جے یو آئی ف کے 4 اراکین نے ووٹ کاسٹ کئے ۔ تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن نے بحث کے دوران اس ترمیم کی مخالفت اور حزب اقتدار نے اس کا دفاع کیا۔ قومی اسمبلی میں اس ترمیم میں مزید 8 ترامیم کی گئیں ہیں۔4 شقیں حذف جبکہ 4 شقیں شامل کی گئیں ہیں۔جن کے تحت چیف جسٹس کا عہدہ برقرار رہے گا اور یحیی آفریدی اپنے ٹینیور تک چیف جسٹس رہیں گے۔ان کے بعد سینئر جج چیف جسٹس کے عہدے پر تعینات ہوں گے۔

اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے خطاب کر تے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی کی وفات پر تعزیت کی اور وانا کیڈٹ کالج میں فورسز کی کامیاب کاروائی کو سراہا جبکہ جوڈیشنل کملپلیکیس اسلام آباد میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے جاں بحق ہونے والے افراد کے لوا حقین سے تعزیت کی اور ان واقعات میں انڈیا اور افغانستان کی مداخلت کا تذکرہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے تمام اتحادیوں کا ترمیم کی منظوری پر تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ ترمیم اور آئینی عدالت کا قیام چارٹر آف ڈیموکریسی کی کامیابی ہے۔

اس موقع پر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان یحیی آفریدی کے تعاون و مشاورت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی نے پاکستان کو دنیا بھر میں سفارتی و دفاعی محاذ پر بہت عزت سے نوازا ہے۔اسی کامیابی کو recognize کرنے کیلئے چیف آف آرمی سٹاف جرنل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا اور اسے ترمیم میں آئینی تحفظ دیا گیا ہے۔انہوں نے وفاق اور صوبائی اکائیوں کے اشتراک کو مضبوط کرنے کے عزم کو دہرایا۔انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستانی افواج پورے پاکستان میں اہم کردار ادا کررہی ہیں ان کی تنخواہوں کے اخراجات وفاق برداشت کرتا ہے۔میں صوبوں کو ان اخراجات میں contribute کرنے کے لئے میں صوبوں سے مل بیٹھ کر بات کروں گا۔

اس سے قبل سینیٹ نے 10 نومبر کو 27 ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور کرلی ۔ ترمیم کے حق میں چونسٹھ جب کہ مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں ڈالا گیا۔اپوزیشن نے ووٹنگ سیشن کا بائیکاٹ کیا۔اس اجلاس میں مسلم لیگ ن کے سربراہ اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو نے بھی شرکت کی۔ اس سے قبل چئیرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت اجلاس میں سینیٹ میں اس بل پر شق وار ووٹنگ کے دوران اپوزیشن اراکین کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا گیا۔

اپوزیشن اراکین کا کہنا تھا کہ حکومت ایوان میں موجود اراکین کی گنتی پوری کیے بغیر ووٹنگ کسں طر ح کر سکتی ہے۔ تاہم ووٹنگ کے اختتام پر چئیرمین سینیٹ نے نتیجے کا اعلان کر تے ہوئے کہا کہ بل کی منظوری کے لیے پیش کی گئی قرادار کی حمایت میں چونسٹھ اراکین نے ووٹ دیا جب کہ اس کی مخالفت میں کوئی بھی ووٹ نہیں ڈالا گیا۔ یوسف رضا گیلانی نے بطور چئیرمین سینیٹ بھی اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اس ووٹنگ کی ایک قابل ذکر بات یہ تھی کہ اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور جمعیت علماء اسلام (ف)کے سینیٹر احمد خان نے بھی اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیے۔

بعد ازاں سیف اللہ ابڑو نے ایوان میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس سے قبل سینیٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حالیہ جنگ میں بھارت کے خلاف پاک فوج اور خاص طور پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے کردار کی وجہ سے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی نے اپنے ان دونوں اراکین کے خلاف کاروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔

 ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس بل کو انتہائی عجلت میں منظور کروایا ہے۔

پی ٹیآئی کے راہنما سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اتنی جلدی سے کی گئی آٓئینی ترمیم کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا آپ دباؤ کے ذریعے آئین کا نفاذ نہیں کر سکتے۔ تاہم سینیٹ میں قائد ایوان اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بل کی منظوری پر اراکین کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ اس پر اتفاق رائے اور ایوان میں بحث کے لیے تمام ضروری مراحل مکمل کیے گئے۔ چیئرمین سینیٹ نے بھی کہا کہ کسی بھی مرحلے پر ایوان کی کارروائی بلڈوز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔

اس معاملے کے مختلف پہلوں کو زیر بحث لانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کے مسودے کے اہم نکات کیا ہیں؟

1. آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنانے کی تجویز

 2.فیلڈ مارشل جنرل اور صدر مملکت کے لیے تاحیات استثنیٰ

3.آئینی عدالت کا قیام

4.سپریم کورٹ کے ازخود نوٹس لینے کے اختیار کا خاتمہ

5. ہائیکورٹ کے ججز کے تبادلوں کا اختیار

27 ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ناراض رہنما اور آئینی و قانونی امور کے ماہر بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ اس نئی آئینی ترمیم کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے مسودے کا سینیٹ میں پیش کیے جانے تک مخفی رکھا جانا ہے۔

 انہوں نے کہا اس آئینی ترمیم کا مسودہ پہلی بار اس وقت منظر عام پر آیا جب وزیر قانون نے اسے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سامنے پیش کرتے ہی اس کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیں۔ اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ یہ سارا غیر جمہوری طریقہ کار صرف چند افراد کو انتہائی با اختیار بنانے کے لیے اختیار کیا گیا۔ تاہم اعتزاز احسن کا کہنا تھا میں یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی آئینی ترمیم جو مخصوص افراد کے مفاد کا تحفظ کرے یا ایسا کوئی بھی قانون جو عوام سے مخفی رکھ کر منظور کیا جائے کبھی بھی دیرپا نہیں ہوسکتا۔ اعتزاز احسن کا کہنا تھا سب کو معلوم ہے کہ نہ ہی ن لیگ اور نہ ہی پی پی پی کبھی اس ترمیم کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کرے گی تو پھر ایسا کون کر سکتا ہے۔

خیال رہے کہ پیر کے روز سینیٹ سے منظور کیے گئے آئینی ترمیم کے مسودے میں صدر مملکت کو بھی کسی فوجداری کارروائی سے تا حیات استثنیٰ دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ تاہم اس شق میں کہا گیا ہے کہ اگر صدر اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی اور سرکاری عہدہ پر تعینات ہوتے ہیں تو پھر یہ استثنیٰ ختم تصور ہو گا۔

 اس سے قبل آئین کے تحت صدر اور صوبائی گورنرروں کو صرف ان کے عہدوں پر رہتے ہوئے کسی بھی فوجداری کارروائی سے استثنیٰ حاصل تھا۔پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے حکومتی عہدیداروں کو تاحیات استثنیٰ دینا مناسب عمل نہیں ہے ان کے مطابق صدر، گورنر یا کسی بھی اہم ریاستی عہدیدار کو ان کی ملازمت کے دوران استثنیٰ دینا ایک الگ بات ہے جو کسی حد تک قابل فہم بھی ہے۔ لیکن انہیں تاحیات استثنیٰ دینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں اور نہ ہی مہذب دنیا میں اس کی کوئی مثال نظر آتی ہے۔ تاہم وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڈ نے صدر کے استثنیٰ کی تجویز کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سمیت پوری دنیا میں سربراہِ ریاست کو استثنیٰ حاصل ہوتا ہے اور ریاست کے سربراہ کو استثنیٰ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

پارلیمنٹ ہاوس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے استثنیٰ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی ہدایت پر اس سے متعلق تجویز کردہ شق واپس لے لی گئی ہے جس کو مختلف حلقوں کی طرف سے سراہا گیا ہے۔

ستائیسویں آئینی ترمیم کے مسودے کے تحت وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کو تعینات کریں گے۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیمی مسودے کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 کو ختم ہو جائے گا۔

چیف آف آرمی اسٹاف جو چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، وزیر اعظم کی مشاورت سے نیشنل اسٹریٹیجک کمانڈ کے سربراہ مقرر کریں گے اور نیشنل اسٹریٹیجک کمانڈ کے سربراہ کا تعلق بھی بری فوج سے ہو گا۔

احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ وہ ستائیسویں ترمیم کے اس حصے کو درست سمجھتے ہیں۔ان کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ رسمی تھا۔ اب اس کو ختم کر کے اگر ایک یونیفائیڈ کمانڈ بنا دی جائے تو یہ پیشہ وارانہ لحاظ سے ایک بہتر فیصلہ ہو گا۔

 سینیٹ میں قانون وانصاف قائمہ کمیٹی کے چئیرمین اور پی پی پی کے سینیٹر فاروق ایچ نائیک نے ستائیسویں آئینی ترمیم سے متعلق آئینی کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت کے قیام سے متعلق شق میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ انہوں نے اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت میں تمام صوبوں کے ججز شامل ہوں گے۔ ان کے مطابق ہائیکورٹ کا بھی آئینی کورٹ میں حصہ ہو گا۔ ہائیکورٹ کا جج بھی آئینی عدالت کے لیے نامزد کیا جائے گا- جس کے لیے کمیٹی نے کہا ہے اس کی اہلیت سات کے بجائے پانچ سال ہوگی۔

اس حوالے سے ممتاز ماہر قانون اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ حکومت جس انداز میں آئینی عدالت کا قیام عمل میں لانے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد آئین کا تحفظ نہیں بلکہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کو سر نگوں کرنا ہے ان کے مطابق اب عملاً کوئی سپریم کورٹ نہیں رہے گی اور جس طرح سے ججوں کی تقرریوں اور تبادلوں کی بات کی جا رہی ہے اس سے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں طوائف الملوکی پھیلے گی۔

ججوں کے تبادلوں کے اختیار کے حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے مطابق صدر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی ایک ہائیکورٹ کے جج کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تجویز پر کسی دوسری ہائیکورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس مجوزہ ترمیم میں اہم بات یہ ہے کہ اگر ہائیکورٹ کا کوئی جج تبادلے کو قبول نہیں کرتا تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کے خلاف تیسں دن کے اندر کارروائی شروع کر دے گی۔

اس دوران یہ جج اپنے فرائض بھی ادا نہیں کر سکے گا-جسٹس اطہر من اللہ اور دیگر ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط کے ذریعے 27ویں آئینی ترمیم پر خدشات کا اظہار کیا ہے جبکہ وکلاء کی ایسوسی ایشنز نے بھی اس سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم میں صدر اور فیلڈ مارشل جنرل دونوں کے لیے تاحیات استثنیٰ تجویز کیا گیا ہے جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے لیے تجویز کردہ استثنیٰ لینے سے انکار کر دیا جس کو سراہا گیا ہے۔

خیال کیا جا رہا تھا کہ حکومت چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، تعلیم اور بہبود آبادی کی وزارتوں کی صوبوں سے وفاق کو واپسی اور این ایف سی میں صوبوں کے حصوں میں کمی سے متعلق ترامیم کو بھی ستائیسیوں آئینی ترمیم کا حصہ بنائے گی تاہم اپنی سب سے بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مذکورہ شقوں پر عدم اتفاق کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔

چئیرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ وہ تعلیم اور بہبود آبادی کی وزارتوں کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھ کر اتفاق رائے کے ساتھ حل کر لیا جائے اس پر کسی آئینی ترمیم کے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ مختلف ادوار میں اپنے ذاتی مفادات کے تحت کی جانے والی بعض ترامیم نے 1973 کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔

جبکہ ہم پاکستانی آئین جسے 1973 کا آئین بھی کہا جاتا ہے کو قومی اہمیت کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعلی ترین دستاویز پاکستان کے قانون، سیاسی ثقافت اور نظام کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ریاست کا خاکہ، آبادی کے بنیادی حقوق، ریاست کے قوانین اور احکامات اور اداروں اور مسلح افواج کے ڈھانچے اور قیام کو بیان کرتی ہے۔ اس آئین کو ذو الفقار علی بھٹو کی حکومت نے ملک کی اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت سے تیار کیا تھا اور اسے 10 اپریل کو 5ویں پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر منظور کیا اور 14 اگست 1973 کو اسکی توثیق کی گئی۔

اس آئین کی منظوری نے ایک بازو کے علیحدہ ہونے کے صدمے سے دوچار شکستہ پاکستان کو سیاسی استحکام بخشا تھا۔اس کے پہلے تین ابواب حکومت کی تین اہم شعبوں قواعد، مینڈیٹ اور علیحدہ اختیارات پر مشتمل ہیں۔ ایک دو ایوانی مقننہ( ایوان بالا اور ایوان زیریں)۔ایک ایگزیکٹو برانچ جسے وزیر اعظم بطور چیف ایگزیکٹو چلاتے ہیں اور ایک اعلیٰ وفاقی عدلیہ جس کی سربراہی سپریم کورٹ کرتی ہے۔

آئین پاکستان صدر کو ریاست کے اتحاد کی نمائندگی کرنے والے رسمی سربراہ مملکت کے طور پر نامزد کرتا ہے۔ آئین کے پہلے چھ مضامین سیاسی نظام کو وفاقی پارلیمانی جمہوریہ کے نظام کے طور پر بیان کرتے ہیں اور اسلام کو اس کا ریاستی مذہب بھی قرار دیتے ہیں۔ آئین میں قرآن اور سنت میں موجود اسلامی احکام کی تعمیل کے لیے قانونی نظام کی دفعات بھی شامل ہیں۔

پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو آئین کے منافی یا اس کے خلاف ہو۔ تاہم آئین میں دو تہائی اکثریت سے دونوں ایوانوں میں ترمیم کی جا سکتی ہے جو 1956 اور 1962 کے دساتیر کے برعکس ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ترامیم کی گئی ہیں اور حالیہ سیاسی اصلاحات اور اپ گریڈز کے لیے بھی ترامیم کی گئی ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 23 مارچ کو آئین کی منظوری کا جشن یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان کا 1973 کا آئین اپنی ترمیم شدہ شکل میں دنیا کا ساتواں طویل ترین آئین ہے جس میں 56,240 الفاظ ہیں۔

 1973 کے آئین کے آئینی سفر کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اس آئین کو 1973 میں اپنایا گیا اور 52 سال کے دوران اس میں 26 متنازعہ و غیر متنازعہ ترامیم کی گئی ہیں جو ملک کے جمہوری اور فوجی دور حکومت میں آئینی دفعات میں بدلاؤ کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس دوران آئین کے 270 مختلف آرٹیکلز میں تبدیلیاں کی گئیں۔

سرکاری ریکارڈ کے مطابق فوجی حکمران اور منتخب حکومتوں دونوں نے آئین میں ترامیم کیں۔ جنرل ضیاء الحق نے 97 ترامیم کیں جبکہ جنرل پرویز مشرف نے 37 ترامیم متعارف کروائیں۔ سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 سے 1977 کے دوران سات ترامیم کیں۔ جن میں وفاق کے زیر انتظام علاقوں کا انضمام، احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا اور عدالتی و سیاسی اصلاحات شامل تھیں۔

جنرل ضیاء الحق نے 1985 سے 1987 کے دوران تین بڑی ترامیم کے ذریعے مارشل لا کے تحت قوانین کو آئینی تحفظ دیا جبکہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے 1989 میں 11ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمانی مدت بڑھائی اور 1991 میں 12ویں ترمیم کے ذریعے خصوصی اور اپیلیٹ عدالتیں قائم کیں۔

نواز شریف کے دور میں 13ویں ترمیم کے تحت وزیراعظم کے اختیارات کو بحال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں منظور ہونے والی 18ویں ترمیم سب سے وسیع اصلاحات میں شامل ہے جس میں 102 دفعات میں تبدیلی کی گئی۔جس میں صوبائی خودمختاری میں اضافہ، صدر کے اختیارات محدود اور چیف الیکشن کمشنر و سروس چیفس کی تقرری کے طریقہ کار میں اصلاحات شامل تھیں۔

بعد ازاں عدلیہ کی تقرریوں، الیکشن کمیشن کے اختیارات اور دہشت گردی کے مقدمات کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئیں۔ 2024 میں منظور ہونے والی 26ویں ترمیم میں عدالتی اصلاحات، آئینی بینچز، عدالتی کونسل، ہائی کورٹ ججز کے تبادلے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت کی حد شامل ہے۔

پاکستان کے آئین کی یہ 50 سالہ تاریخ جمہوریت کے ارتقا، ادارہ جاتی اصلاحات اور اختیارات کی کھینچا تانی کے درمیان توازن کے لئے مسلسل جدوجہد کی عکاسی کرتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ شگفتہ اعجاز کے بھائی انتقال کرگئے

اداکارہ شگفتہ اعجاز کے بھائی انتقال کرگئے

 Nov 17, 2025 12:01 PM |
میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب  

میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب  

 Nov 17, 2025 11:04 AM |
’گالیاں پڑتی ہیں‘، تنقید کے باوجود ٹک ٹاکر وردہ ملک کی 15 منٹ کی آمدن 1 لاکھ روپے سے زائد

’گالیاں پڑتی ہیں‘، تنقید کے باوجود ٹک ٹاکر وردہ ملک کی 15 منٹ کی آمدن 1 لاکھ روپے سے زائد

 Nov 16, 2025 08:18 PM |

متعلقہ

Express News

چودھری رحمت علی :بے لوث قیادت، بے داغ ماضی مگر پھر بھی متنازعہ فیہ ....؟

Express News

1973ء کا آئین اور 27ویں آئینی ترمیم

Express News

عہد ِرسالتؐ میں صحابیاتؓ کا معاشی کردار

Express News

انسانی دماغ کتنی’’ میموری اسپیس‘‘رکھتا ہے؟

Express News

ذیابیطس… تعارف، احتیاط اور علاج

Express News

سوزش جو ہیرو ہے اور ولن بھی!

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو