حمل:
21 مارچ تا 21 اپریل
مثبت: آج چمکنے کا وقت ہے، آپ اپنی دنیا میں کچھ خاص حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیا ہے جو آپ کو پھنسنے اور دباؤ میں محسوس کرنے سے روکتا ہے؟ شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے خیال کو تراشنا ہو۔ اپنی زندگی کو صاف کریں اور اپنے ذہن سے شروع کریں۔ ہر بار جب آپ مضبوطی سے محسوس کرتے ہیں کہ کچھ نیا تلاش کر رہے ہیں، اس سمت میں ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں اس سے پہلے کہ آپ کی ’’نہ‘‘ کہنے والی آواز آئے۔ آپ کو کسی اور کے علاوہ کوئی اور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے جواہر کو روشنی کی طرح چمکنے دیں۔
منفی: ارادے غیر متزلزل ہوسکتے ہیں، پہلے سے بنائے ہوئے پروگرام کینسل ہونے کا امکان ہے۔
اہم خیال: خود کے ہونے کی سوچ کو اعلیٰ سطح پر منتقل کریں۔ اپنے اوپر اعتماد کریں۔
ثور:
22 اپریل تا 20 مئی
مثبت: ایک جشن آپ کے اردگرد ہوسکتا ہے، ذاتی طور پر یا پیشہ ورانہ طور پر۔ اور چاہے آپ اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس میں آپ کےلیے بہت زیادہ صلاحیت اور غیر متوقع ترقی موجود ہے۔ آپ کا قدرتی لہجہ اداکاری اور آرام کرنے میں طے شدہ ہے، اور یہ مردانہ اور نسائی کا توازن ہے جو ہم سب اپنے اندر رکھتے ہیں، بغیر کسی فرق کے۔ تو کیوں نہ اپنے مخالف صنفی پہلو پر اعتماد کریں تاکہ آپ کو تخلیقی طور پر حوصلہ افزائی ہو، اور آپ کے مردانہ پہلو کو آپ کو اپنے خیالات کو دن کی روشنی دیکھنے کا اعتماد دیں۔ ہم خیال لوگوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کچھ تخلیقی کرسکیں۔
منفی: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ خاص طور پر پیٹ سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔
اہم خیال: زیادہ سوچنا بند کریں اور اپنے آپ کو ایک موقع دیں۔
جوزا:
21 مئی تا 21 جون
مثبت: جب آپ زمین سے جڑتے ہیں، تو آپ پوری کائنات کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں کیونکہ یہ وسیع میدان میں آپ کا نقطہ ہے۔ ایک درخت کو گلے لگائیں، ننگے پاؤں چلیں، بہت سارا پانی پیئیں، صحت بخش غذائیں کھائیں، اپنے پودوں اور پالتو جانوروں سے بات کریں تاکہ صرف اپنے منفرد اور غیر روایتی مہارتوں، حساسیتوں اور تحائف کو جگائیں۔ آپ وہ شعاع ہیں جو کائنات کے ذریعے چمکتی ہے، اور جتنا زیادہ آپ اپنے آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی روشنی اتنی ہی زیادہ چمکے گی۔
منفی: آج آپ کو ذہنی دباؤ محسوس ہوسکتا ہے۔
اہم خیال: خود بننے کےلیے واپس جائیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ آئے تھے، پیار کرنے والے، معصوم اور متجسس۔
سرطان:
مثبت: آپ اپنی زندگی میں ہونے والی ہر چیز کو سست کرنے اور جذب کرنے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تقریباً اس سے انجوائے کرنے کے لیے، اور یہ کچھ دیر کے لیے کہیں نہیں جارہا ہے۔ لہٰذا آپ اس توازن کو کس طرح استعمال کرسکتے ہیں؟ اپنی خوشحالی کو عطا کرنے اور اپنے کارڈوں کے گھر کو بنانے میں مدد کرنے کےلیے جو صرف گر نہیں پڑے گا؟ آپ کا آہستہ ہونا یا التوا نہیں کرنا ہے، آپ صرف اپنے راستے میں اپنی رفتار سے ترقی کرنے کا انتخاب کر رہے ہیں، قسمت اور اتفاق کو اپنے راستے پر لگا رہے ہیں۔
منفی: آج آپ کو کسی قریبی دوست یا رشتے دار سے اختلاف ہو سکتا ہے۔
اہم خیال: ایک طویل مدتی نظام بنائیں جو آپ کے خوابوں کی حمایت کرتا ہے۔
اسد:
24 جولائی تا 23 اگست
مثبت: آپ کے پاس اس وقت جو حمایت اور مدد ہے وہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ تو آپ اسے دل کی گہرائیوں سے شکرگزاری اور شعور کے ساتھ ملا کر کیا کرنے جارہے ہیں؟ آپ ایک قسم کی روحانی بیداری کا تجربہ کر رہے ہیں، نئے خیالات تیز رفتار پر کھل رہے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا راز اصل میں اپنے موجودہ لمحے میں کارروائی کرنے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ اپنے دباؤ والے جذبات کو اپنے اندر بھڑکنے دینے کے بجائے صحت مند آؤٹ لیٹس تلاش کریں جو آپ کو اپنی زندگی بنانے میں مدد کریں، اسے راکھ میں نہ جلانے دیں۔ آپ سورج کی سنہری توانائی ہیں، اور جب چیزیں بہت سخت ہو جائیں، تو کچھ پناہ کے لیے اپنا بادل تلاش کریں۔
منفی: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر دل کی بیماریوں کے مریضوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
اہم خیال: آپ اپنے اگلے سنگ میل تک پہنچانے کےلیے اپنی بصیرت پر اعتماد کر سکتے ہیں۔
سنبلہ:
24 اگست تا 23 ستمبر
مثبت: آپ کسی سفر پر رہے ہیں، اور اب آپ کو کچھ گہرے آرام کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کی فکر اور خوف آپ کو رات کو بیدار رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اندر سے خوبصورت ہیں۔ صرف تھوڑی سی خود کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، زندگی کےلیے تھوڑا سا متوازن نقطہ نظر، تھوڑا سا زیادہ توجہ، چاہے آہستہ آہستہ جاگنا ہو، اپنے شاور پر توجہ دینا ہو، دن کے دوران گہری سانس لینا ہو، صرف چھوٹی سی آسان چیزیں۔ یہ نہ صرف آپ کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرسکتا ہے، بلکہ آپ کو زیادہ توانائی، بہتر اور زیادہ امید افزا محسوس کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔
منفی: آج آپ کو کسی چھوٹی موٹی بیماری کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر الرجی کے مریضوں کو احتیاط برتنی چاہیے۔
اہم خیال: اپنے آپ کو پوری طرح قبول کریں - اپنی خامیاں بھی شامل ہیں۔
میزان:
24 ستمبر تا 23 اکتوبر
مثبت: اپنے دل سے جانے دینا زبردستی کے تعلقات کو حل کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے۔ جب آپ اپنے دل کے مرکز میں روشنی داخل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جب آپ جان بوجھ کر سامان چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو اتنی ہی مکمل اور بغیر کسی شرط کے قبول کرتے ہیں جیسے آپ دوسروں کو قبول کرتے ہیں، آپ اپنی روح کی نشوونما، تحائف اور یہاں تک کہ رفتار کو بھی تیز کرتے ہیں۔ جس رفتار سے آپ کسی کو چھوڑتے ہیں، اس وجہ سے آپ ایک رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کی روح نے انہیں محسوس کرنے کےلیے نہیں چنا ہے، کیونکہ آپ کی روح نے انہیں ان عجیب و غریب اوقات کو منتخب کیا ہے تاکہ آپ کو ان چکروں سے آزادی حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔ یہ سیکھ کر کہ کیسے جانے دیں، کھڑے ہو جائیں اور چلے جائیں... دور۔
منفی: ذہنی پریشانی کا سامنا ہوگا، کئی معاملات میں ذہن دو حصوں میں تقسیم ہوسکتا ہے۔
اہم خیال: صحت مند انتخاب کرکے اپنی غلط عادات سے چھٹکارا حاصل کریں۔
عقرب:
24 اکتوبر تا 22 نومبر
مثبت: آپ یہ کرسکتے ہیں! آپ شاید بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوں، آپ خود کو غیر تیار محسوس کرسکتے ہیں، آپ بوجھل یا تھکے ہوئے محسوس کرسکتے ہیں، لیکن اپنے آپ پر اتنا ہی اعتماد کریں جتنا آپ کائنات پر کرتے ہیں! آپ اس کےلیے اس سے کہیں زیادہ تیار ہیں جتنا آپ خود کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ آسمانی دُنیا آپ کی طرف حمایت اور خوشی برسا رہی ہے۔ آپ کے خوابوں کا جواب دیا جارہا ہے، اگرچہ سفر مشکل لگ سکتا ہے، اور آپ کو اپنے اندر یقین رکھنے کی ترغیب دی جارہی ہے۔ آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ گر سکتے ہیں، لیکن دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس تمام خوبی اور اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں، اب آپ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو سوال کرکے اپنی اپنی روشنی کو کیوں بجھائیں گے۔
منفی: آج آپ کی کسی سے بحث ہو سکتی ہے۔
اہم خیال: آپ کا خود پر یقین اور خود کی قدر کا مضبوط احساس سب کچھ ممکن بناتا ہے۔
قوس:
23 نومبر تا 22 دسمبر
مثبت: یہاں تک کہ بھن بھناتی ہوئی مکھیاں بھی میٹھے پھولوں پر بیٹھ کر زندگی کا لطف اٹھاتی ہیں، تو آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ زندگی کو بہنے نہیں دے سکتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کیا کھو دیں گے؟ کچھ نہیں۔ کچھ وقت نکالیں، سفر کریں، آرام کریں، پروٹوکول سے آزاد ہوں اور دن میں کئی بار گہری سانس لیں تاکہ اپنے موجودہ لمحے میں ڈوب جائیں۔ آپ کو صرف اسے کائنات کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جو بھی خواہش کر رہے ہیں وہ بغیر کسی ہنگامہ کے بھی ظاہر ہورہی ہے۔
منفی: آپ کسی پرانی بات کو لے کر پریشان ہوسکتے ہیں۔
اہم خیال: آپ اپنے سفر میں محفوظ ہیں، مقامات پر یا زندگی کے ذریعے۔
جدی:
23 دسمبر تا 20 جنوری
مثبت: پرانے قصوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خاص طور پر اگر وہ صرف آپ کو مدھم کر رہے ہیں اور آپ کو خشک کر رہے ہیں۔ آپ کو زندگی اس طرح نہیں جینا ہے جیسے یہ ایک بڑا بوجھ ہو، اس کے بجائے، آپ کو بہادری، عزم اور ارادے سے نوازا گیا ہے کیونکہ آپ کو بڑے بڑے قدم اٹھانے کا مقصد ہے، کبھی پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی ایسے خاندان میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی شکل میں ہو جہاں نرم آوازوں کو صرف دبا دیا جاتا ہے، یا اپنے خیالات کو اہم اجلاسوں میں سنا جاتا ہے۔ آپ یہاں فرق پیدا کرنے اور اسے شمار کرنے کےلیے ہیں۔ کیا آپ صرف کسی چٹان کے نیچے چھپنا بند کر دیں گے!
منفی: آج آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔
اہم خیال: آپ نشانے پر ہیں۔
دلو:
21 جنوری تا 19 فروری
مثبت: دلوں کو نرم کرنا، پیار میں گرنا، صلح کرنا یا یہاں تک کہ پل بنانا اندرونی صحت کا ایک راستہ ہے جسے آپ اپنا رہے ہیں۔ آپ ایک جذباتی انسان اور نرم دل ہیں، اس تمام الگ اور بے تعلق توانائی کے پیچھے اور اس پہلو کو عزت دینا سیکھنا اس عمل کا ایک حصہ ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں، اس عمل کا ایک حصہ کیا ہے؟ جب آپ چاہتے ہیں تو نہیں کہنا سیکھنا، اور صرف ہاں کہنا جب آپ بالکل چاہتے ہیں۔ یہ پہلے تو آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ طویل مدتی میں بالکل قابل قدر ہے۔ اپنی اور اپنے بنیادی رشتوں کی صحت اور شفایابی پر توجہ دیں تاکہ ایک ایسے باغ میں بیٹھ سکیں جو زندگی سے کھل رہا ہے۔
منفی: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر کمر درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اہم خیال: آسمانی مدد ہاتھ میں ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔
حوت:
20 فروری تا 20 مارچ
مثبت: کبھی کبھی اسے قربانی کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسے انتخاب کہا جاتا ہے۔ اور اکثر، قربانیاں ’انتخاب‘ بن جاتی ہیں جب وہ محبت کی جگہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ چاہے کوئی بڑی چیز آپ کی طرف آرہی ہو یا آپ سے دور جا رہی ہو۔ آپ کے پاس نقطہ نظر کی جادوئی چابی ہے جو آپ کےلیے کھیل کا نام بدل دیتی ہے۔ آپ اب محسوس نہیں کر رہے کہ ’مصروف‘ ہونا پیداوار محسوس کرنے کےلیے ہے کیونکہ آپ اب غیر معقول کے ساتھ ڈوبے ہوئے بے شمار گھنٹوں کو اپنی خود کی قیمت کے ساتھ برابر نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ آپ سے آہستہ سے بات کرتا ہے تو اپنی بصیرت پر اعتماد کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو صحیح سمت میں لے جا رہا ہے، وہ جو آپ کےلیے ہے۔
منفی: کسی سے بحث ہوسکتی ہے، اختلافات جنم لیں گے۔
اہم خیال: اپنی زندگی کا جشن منائیں کیونکہ یہ آپ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔
(نوٹ: یہ عام پیش گوئیاں ہیں اور ہر ایک پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔)