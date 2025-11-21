سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت آج کتنی ہے؟

ملک میں چاندی کی فی تولہ اور فی 10 گرام قیمتیں کم ہو گئیں

اسٹاف رپورٹر November 21, 2025
فوٹو فائل
کراچی:

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں آج قیمتوں میں استحکام دیکھا جا رہا ہے۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4ہزار 42 ڈالر کی سطح پر مستحکم رہنے کی وجہ سے مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی جمعہ کے روز 24قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4لاکھ 26ہزار 562 روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔

اسی طرح مقامی سطح پر فی 10 گرام سونے کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3لاکھ 65ہزار 708روپے کی سطح پر مستحکم ہے۔

سونے کی قیمتوں میں استحکام کے برعکس ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت 107روپے کی کمی سے 5ہزار 222روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت 91روپے کی کمی سے 4ہزار 477روپے کی سطح پر آگئی۔
