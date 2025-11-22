کراچی، ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کی عبوری ضمانت منسوخ

ملزم کے خلاف فائرنگ اور دہشت پھیلانے کے شواہد موجود ہیں، اس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کا اطلاق بنتا ہے، عدالت

ناصر بٹ November 22, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی ارشاد حسین نے رامسوامی میں ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کے بعد ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں نامزد ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کی عبوری ضمانت منسوخ کر دی۔

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی ارشاد حسین نے رامسوامی میں ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کے بعد ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر ملزم لیاقت محسود کے درخواست ضمانت کا فیصلہ سنا دیا اور ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کردی۔

عدالت نے ملزم لیاقت محسود کی عبوری ضمانت منسوخ کرتے ہوئے فیصلے میں کہا کہ ملزم کے خلاف فائرنگ اور دہشت پھیلانے کے شواہد موجود ہیں، اس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کا اطلاق بنتا ہے اور تفتیشی افسر کی ویڈیو کے مطابق شریک ملزم نے اسلحہ تھاما ہوا تھا۔

عدالت نے بتایا کہ ملزم کا مؤقف تھا کہ اسلحے کا پرمٹ اسے ہوم ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا تھا، ریکارڈ کے مطابق وہ پرمٹ ایک سال کے لیے تھا جو اکتوبر میں ایکسپائر ہو چکا ہے اور واقعے کے روز اسلحے کا پرمٹ ایکسپائر ہوچکا تھا۔

فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزم کے گارڈ کی فائرنگ سے انسانی جان کا نقصان ہوسکتا تھالہٰذا ملزم لیاقت علی خان کی عبوری ضمانت مسترد کی جاتی ہے اور پہلے دیا گیا عبوری ضمانت کا حکم بھی واپس لیا جاتا ہے۔

مدعی کے وکیل سلمان مجاہد بلوچ ایڈووکیٹ نے دلائل میں کہا تھا کہ وقوع کے وقت گارڈز نے عوام پر اندھا دھند فائرنگ کی، فائرنگ سے عوام میں خوف و ہراس اور عدمِ تحفظ پیدا ہوا۔

انہوں نے کہا تھا کہ انکوائری میں جمع ویڈیو شواہد میں ملزم کے گارڈ کو فائرنگ کرتے دیکھا گیا، ملزم کے خلاف درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کے احکامات دیے جائیں۔

وکیل نے مؤقف اپنایا تھا کہ تمام تر شواہد اور پیش کیے گئے ثبوت سے واضح ہے کہ ملزم پر لگائے گئے الزامات درست ہیں اور  ملزم ضمانت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے ان کی عبوری ضمانت منسوخ کی جائے۔

مدعی کے وکیل سلمان مجاہد بلوچ کے مطابق ملزم لیاقت محسود فیصلے کے وقت عدالت میں موجود نہیں تھا تاہم لیاقت محسود صبح عدالت میں حاضری لگا کر چلا گیا تھا۔
