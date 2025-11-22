برطانیہ میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب موسمِ خزاں کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی جب اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت منفی 12.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق درجہ حرارت منفی 12.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے سے یہ گزشتہ 15 برس میں نومبر کی سرد ترین رات تھی۔
اسکاٹ لینڈ کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی کڑاکے کی سردی ریکارڈ کی گئی جب کہ ویلز میں منفی 7.2، انگلینڈ میں منفی 6.7 اور شمالی آئرلینڈ میں منفی 6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
شدید متاثرہ علاقوں اسکاٹ لینڈ، نارتھ یارکشائر، ایسٹ یارکشائر، ویلز، پینبروکشائر وغیرہ میں اسکول بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
شدید سردی کے باعث برطانیہ کے صحت ایجنسی نے انگلینڈ کے علاقوں نارتھ ایسٹ اور یارکشائر اینڈ ہمبر میں امبر کولڈ ہیلتھ الرٹس جاری کیے ہیں جن کا اطلاق ہفتہ صبح 8 رہے گا۔
دیگر تمام علاقو کے لیے زرد انتباہ (Yellow Alert) جاری کیا گیا ہے۔
شدید برف باری سے ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ کئی مقامات پر گاڑیاں پھنس گئیں اور بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی۔
گلاسگو سینٹرل کی بعض ٹرینیں اوور ہیڈ لائنز خراب ہونے کے باعث رکاوٹ کا شکار رہیں۔ مسافروں کو روانگی سے قبل پیشگی معلومات لینے کی تاکید کی گئی ہے۔