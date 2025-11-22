ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

سوشل میڈیا پر اس وقت بحث مزید تیز ہوگئی جب ماہیکا شرما کو انگلی میں ایک چمکتی ہوئی بڑی انگوٹھی پہنے دیکھا گیا

ویب ڈیسک November 22, 2025
بھارتی کرکٹ ٹیم کے اسٹار آل راؤنڈر ہارڈک پانڈیا اور نوجوان سپر ماڈل ماہیکا شرما کے حوالے سے گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر منگنی اور نئی شروعات کی افواہیں گردش کررہی تھیں۔ حال ہی میں دونوں نے منگل وار پوجا میں شرکت کی تھی جسے مداحوں نے نئی شروعات سے جوڑتے ہوئے مختلف قیاس آرائیاں شروع کر دی تھیں۔

سوشل میڈیا پر اس وقت بحث مزید تیز ہوگئی جب ماہیکا شرما کو انگلی میں ایک چمکتی ہوئی بڑی انگوٹھی پہنے دیکھا گیا۔ کئی صارفین نے جوڑے کے جلد منگنی کرنے کا اندازہ لگایا جبکہ کچھ نے تو ماہیکا کے حاملہ ہونے کی بات بھی کرنا شروع کر دی۔

پھیلتی افواہوں پر ماہیکا نے انسٹاگرام اسٹوریز کے ذریعے ردعمل دیا۔ انہوں نے ایک گرافک تصویر شیئر کی جس پر لکھا تھا کہ انٹرنیٹ دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں منگنی کر چکی ہوں حالانکہ میں تو بس اچھی جیولری روز پہنتی ہوں۔

اسی کے ساتھ انہوں نے حمل کی افواہوں پر بھی طنزیہ انداز میں ایک اور اسٹوری شیئر کی جس میں لکھا تھا کہ اگر میں حاملہ ہونے کی افواہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی ڈریس پہن کر آجاؤں تو کیا کرو گے؟

یہ پڑھیں: ہاردک پانڈیا نے ماہیکا شرما سے خفیہ طور پر منگنی کرلی؟

ہارڈک پانڈیا اور ماہیکا شرما گزشتہ چند ماہ سے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے لیے محبت بھرے پیغامات شیئر کرتے رہے ہیں۔ ہارڈک کی ماہیکا سے قبل شادی ناتاشا اسٹانکووچ سے ہوئی تھی جن سے ان کا ایک بیٹا آگستیا ہے۔ دونوں نے مئی 2020 میں شادی کی اور فروری 2023 میں ہندو اور کرسچن روایات کے مطابق دوبارہ شادی کی رسومات ادا کیں۔

تاہم جولائی 2024 میں دونوں نے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے مشترکہ بیان جاری کیا کہ چار سال ساتھ گزارنے کے بعد ہم نے باہمی رضامندی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر یہی دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ہمارا بیٹا آگستیا ہمیشہ ہماری اولین ترجیح رہے گا اور ہم اس کی خوشی کے لیے مل کر کو-پیرنٹنگ جاری رکھیں گے۔

سوشل میڈیا پر ہارڈک اور ماہیکا کے تعلق کے حوالے سے قیاس آرائیاں جاری ہیں، تاہم جوڑے نے منگنی یا حمل سے متعلق تمام افواہوں کی تردید کر دی ہے۔
بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

 Nov 22, 2025 10:53 PM |
چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

 Nov 22, 2025 10:30 PM |
