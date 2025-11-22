کئی سال قبل پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں چائلڈ اسٹار کے طور پر ابھرنے والی عریشہ رضی نے اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کرلی۔
تفصیلات کے مطابق عریشہ رضی نے میرے پاس پاس جیسے ڈرامے میں اداکارہ نادیہ جمیل، دیپک پروانی اور معمر رانا کے ساتھ کردار ادا کیا تھا۔
اس کے علاوہ انہوں نے ’تھوڑی سی وفا‘ ڈرامے اور کئی کمرشلز و سیریلز میں بھی کام کیا ہے۔
عریشہ رضا کا شکار بہترین کم عمر اداکاروں میں ہوتھا تھا تاہم وہ کافی عرصے سے انڈسٹری سے غائب ہیں۔
اداکارہ چند سال قبل عبداللہ فرخ کے ساتھ ازدواجی بندھن میں بندھیں اور پھر بیرون ملک منتقل ہوگئیں جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔
عریشہ رضا شادی اور پھر اولاد کی پیدائش کے بعد گھریلو مصروفیات کی وجہ سے ڈرامہ انڈسٹری کی طرف دوبارہ نہیں لوٹیں۔
انہوں نے حال ہی میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کی جس کی تصاویر انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی ہیں۔ اداکارہ کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک باد بھی دی۔
عریشہ رضا کے انسٹاگرام کا جائزہ لیا گیا تو وہ سوشل میڈیا پر متحرک اور فوٹو شوٹ کا سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہیں جس کی ویڈیوز انہوں نے شیئر بھی کی ہیں۔