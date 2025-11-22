چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

اداکارہ چند سال قبل عبداللہ فرخ کے ساتھ ازدواجی بندھن میں بندھیں اور پھر بیرون ملک منتقل ہوگئیں

ویب ڈیسک November 22, 2025
facebook whatsup

کئی سال قبل پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں چائلڈ اسٹار کے طور پر ابھرنے والی عریشہ رضی نے اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کرلی۔

تفصیلات کے مطابق عریشہ رضی نے میرے پاس پاس جیسے ڈرامے میں اداکارہ نادیہ جمیل، دیپک پروانی اور معمر رانا کے ساتھ کردار ادا کیا تھا۔

اس کے علاوہ انہوں نے ’تھوڑی سی وفا‘ ڈرامے اور کئی کمرشلز و سیریلز میں بھی کام کیا ہے۔

عریشہ رضا کا شکار بہترین کم عمر اداکاروں میں ہوتھا تھا تاہم وہ کافی عرصے سے انڈسٹری سے غائب ہیں۔

اداکارہ چند سال قبل عبداللہ فرخ کے ساتھ ازدواجی بندھن میں بندھیں اور پھر بیرون ملک منتقل ہوگئیں جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔

عریشہ رضا شادی اور پھر اولاد کی پیدائش کے بعد گھریلو مصروفیات کی وجہ سے ڈرامہ انڈسٹری کی طرف دوبارہ نہیں لوٹیں۔

انہوں نے حال ہی میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کی جس کی تصاویر انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی ہیں۔ اداکارہ کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک باد بھی دی۔

عریشہ رضا کے انسٹاگرام کا جائزہ لیا گیا تو وہ سوشل میڈیا پر متحرک اور فوٹو شوٹ کا سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہیں جس کی ویڈیوز انہوں نے شیئر بھی کی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:00 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

’وہ بہت ڈر گئی تھی‘ : فیروز خان نے علیزے سے علیحدگی کے معاملے پر خاموشی توڑ دی

Express News

عالمی شہرت یافتہ لیجنڈری گلوکار 81 سال کی عمر میں چل بسے

Express News

’کھویا اور پالیا‘ : عاصم اظہر نے نئی ابلم ریلیز کردی، ہانیہ عامر کا کلپ بھی شامل

Express News

شریا سرن کی اے آئی سے ایڈٹ شدہ تصاویر وائرل، جعلسازی کی شکایت

Express News

بھارتی فلم انڈسٹری اب مکمل نقالی پر چل رہی ہے، نادیہ خان

Express News

دھرمیندر کی عنقریب کون سی فلم ریلیز ہونے والی ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو