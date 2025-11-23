کراچی میں پولیس افسر کی 22 سالہ بیٹی کی کنپٹی پر گولی لگی لاش برآمد

ثمرین نفسیاتی مسائل کا شکار تھی جبکہ اس کا والد پولیس افسر اور لاڑکانہ میں تعینات ہے

منور خان November 23, 2025
فوٹو: فائل

شہر قائد کے علاقے ملیر میمن گوٹھ میں فلیٹ سے نوجوان لڑکی کی کنپٹی پر گولی لگی لاش برآمد ہوئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ملیر میمن گوٹھ میں واقع فلیٹ سے نوجوان لڑکی کی لاش ملنے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر وقوعہ کو سیل کر کے کرائم سین کو طلب کیا۔

بعدازاں متوفیہ کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا۔

ایس ایچ او میمن گوٹھ جاوید ابڑو نے بتایا کہ متوفیہ کی شناخت 22 سالہ ثمرین دختر واجد کے نام سے کی گئی جبکہ ابتدائی تحقیقات میں واقعہ خود کو کنپٹی پر گولی مار کر خودکشی بتایا جا رہا ہے۔

تاہم متوفیہ کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دی ہے۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے ملنے والا پستول اپنے قبضے میں لے لیا ہے جو کہ متوفیہ کے والد کا بتایا جاتا ہے۔

ورثا نے پولیس کو بتایا کہ ثمرین نفسیاتی مسائل کا شکار تھی جبکہ اس کا والد پولیس افسر اور لاڑکانہ میں تعینات ہے تاہم پولیس واقعے کی مزید چھان بین کر رہی ہے۔
