وفاق ، آئین اور وحدتیں

ہندوستان کے ماہر قانون امبیدکر کے سامنے ہندوستان کی تاریخ اور حقیقتیں تھیں

جاوید قاضی November 23, 2025
آئین ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جو مخصوص زمانوں میں اور مخصوص حالات میں بنتا ہے۔ پاکستان میں جو آئین 1947 میں بننا تھا، وہ 1971 کے حالات کے پس ِ منظرمیں بنا،اگر یہ آئین 1947میں بن جاتا تو یہ ملک دو لخت نہ ہوتا۔

ہندوستان کے آئین میں صوبائی خود مختاری یا یوں کہیے کہ وحدتوں کا اختیار اتنا واضح نہیں ہے۔ ہندوستان کے آئینی ماہر بی، این، باسو اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کی وحدتیں اپنا جدا گانہ تشخص اور تاریخ رکھتی ہیںجب کہ موجودہ ہندوستان کی ریاستیں صدیوں سے ایک سلطنت ہیں اور مسلسل ساتھ ساتھ رہی ہیں۔

ہندوستان کے ماہر قانون امبیدکر کے سامنے ہندوستان کی تاریخ اور حقیقتیں تھیں اوراسی طرح جب ہمارے آئین کی بنیاد رکھی گئی تو یہی حقیقت ہمارے آئینی ماہرین کے سامنے تھی۔1940 قرارداد پاکستان کا پس منظر کیا تھا؟

کیا وجہ تھی کہ شیر بنگال فضل حق اور قائد اعظم نے ایک ساتھ آل انڈیا مسلم لیگ 1940 کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی۔ خاکسار جماعت کے جتھوں نے دونوں کو سلامی دی تھی۔ہمار ا آئین 1973 میںتشکیل پایا لیکن اس آئین نے 1940 کی قرارداد پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔

ایسا بھی نہیں کہ جو آپ نے مانا وہ آئین ہوگیا مگر جو آئین کا بین الاقوامی معیار ہے، وہ آئین کا حصہ ہو جیسا کہ بنیادی حق۔آئین ، ملک میں تمام بسنے والی اقوام ، ان کی ثقافت، زبان ،تاریخی تشخص کا ترجمان ہے اور یہ آئین ان تمام اقوام کے درمیان افہام و تفہیم اور رضامندی سے تحریر کیا جاتا ہے جس کو انگریزی میں Consensus Document  کہا جاتا ہے۔

آئین کی ترامیم وقتی تقاضوں کے مطابق کی جاتی ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ترامیم کے ذریعے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ہی ہلا دیا جائے۔آئین بنانا اور ترامیم کرنا دونوں ہی الگ الگ حقیقتیں ہیں۔نہ ہی 1956کے آئین نے پاکستان کو وفاق مانا تھا اور نہ ہی1962 کے آئین نے۔

1973 کے آئین پاکستان کی تاریخی حیثیت ظاہر کی اور پاکستان کو وفاق مانا۔وفاق کے معنی کیا ہیں؟ جب مختلف اقوام تاریخی اعتبار سے اپنی جداگانہ حیثیت سے دستبردار ہو کر ، ایک ساتھ اور جڑ کر ایک ملک بنائیں۔

1947 میں ہندوستا ن بنا نہیں تھا بلکہ آزاد ہوا تھا جب کہ پاکستان بنا تھا۔ پاکستان کی بنیاد وہ ریاستیں بنیں جو ہندوستان سے الگ ہوئیں۔یعنی 1947 ہم بھی آزاد ہوئے تھے اور ہم سب نے مل کر ایک آزاد ملک بنایا اور ہندوستان ایک ملک تھا جو 1947 میں آزاد ہوا۔

اکبر بادشاہ کے دور میں سندھ اور بنگال کو فتح کر کے ہندوستان کا حصہ بنایا گیا اور پنجاب پہلے سے ہی حصہ تھا۔ان ادوار میں مغل ، ترخان ، ترک اور ارغون حملہ آور درہ خیبر سے داخل ہو تے تھے، پانی پت کے میدانوں میں جنگیں ہوتی تھیں اور جو فاتح ہوتا، دہلی کا تخت نشین ہوجاتا تھا۔

اورنگزیب بادشاہ کے دور حکومت میں جب دلی کی حکومت کمزور ہوئی تو سندھ اور پنجاب نے اپنا آزادانہ تشخص دوبارہ بحال کیا۔ رنجیت سنگھ نے کشمیر، شمال مغربی علاقے اور پنجاب و پشاور تک کے علاقوں کو اکٹھا کرکے ایک سلطنت قائم کردی۔

نیچے خان آف قلات نے ڈیرہ ٖ غازی خان کا علاقہ فتح کیا۔انگریزوں کے تقسیم کے وقت ان تمام علاقوں کی حدود کو ایسے ہی برقرار رکھا سوائے فرنٹیئر کے جس کو انھوں نے NWFP قرار دیا۔

اسی لیے ہمارا 1973 وفاق کے معاملے میں انتہائی حساس ہے،جو بھی ترامیم آئین میں کی جائیں گی اس کے لیے دو تہائی اکثریت درکار ہے مگر کوئی نیا صوبہ بنانے کے لیے صوبائی اسمبلی کی دوتہائی اکثریت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔

ہندوستان کے آئین میں ایسی شقیں موجود نہیں،اس کی وجوہات ڈاکٹر باسو اور بہت سے آئینی و تاریخی ریسرچرز اور اسکالرز سمجھا سکتے ہیں۔بنگال کی تاریخی حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں جب پاکستان کے ابتدائی حکمرانوں نے بنگالی قوم پر اردو زبان مسلط کرنا چاہی تو، اس کے نتائج کیا نکلے؟ وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔

پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ (ن) وفاقی جماعتیں نہ سہی لیکن بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ان تینوں پارٹیوں کی تین صوبوں میںمضبوط بنیادیں ہیں۔

مسلم لیگ (ن) کی پنجاب میں، پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں، پیپلز پارٹی کی سندھ میں مگر تینوں ہی پارٹیاں وفاق میں سیاست کرتی ہیں بلکہ اقتدار کی سیاست کرتی ہیں۔

پی ٹی آئی اس وقت اپنی بقاء کی جنگ لڑ رہی ہے،یہ جنگ پی ٹی آئی اپنی ضد اور غیر دانستگی کے باعث تیزی سے ہار بھی رہی ہے،وہ اس لیے کہ 2024 میں خیبر پختونخوا میں ہونے والے انتخابات شفاف نہ تھے، مگرمسلسل دوحکومتیں خان صاحب کے پاس رہیں۔

مگر خیبر پختونخوا میں قوم پرستوں کی حمایت خان صاحب کو حاصل نہ تھی ۔ ان کو پنجاب میں مقبولیت حاصل تھی۔ چاروں صوبوں میں سے اگر کسی صوبے میں علیحدگی پسند تحریک ہے تو وہ بلوچستان میں ہے مگر وہ بھی گمراہ کن ہے جو خود بلوچ قوم کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔

خیبر پختونخوا میں طالبان یا پھر اثر و رسوخ رکھنے والے افغانی لوگ کارروائیاں کرتے ہیں۔ان تمام حالات میں اگر ہم نئے صوبے یا پھر اٹھارہویں ترمیم کی بات کرتے ہیں جس میں آئین کے طریقہ کار کے مطابق صوبائی اسمبلی سے دوتہائی اکثریت درکار ہے وہ ناممکن ہے۔

فروغ نسیم صاحب، جب ایم کیو ایم میں شمولیت رکھتے تھے ، تو وہ یہ ترمیم اسمبلی میں لے کر آئے تھے کہ الگ صوبے بنائے جائیں جو کہ آئین کے آرٹیکل 39 میں طریقہ کار موجود ہے اس میں تبدیل لائی جائے۔وہ اس بات کا نعم البدل لائے تھے کراچی میں ریفرنڈم کر وایا جائے کہ کیا لوگ نیا صوبہ چاہتے ہیں؟

اگر اس بات پر غورو فکر کیا جائے تو چاروں صوبوں میں نئے صوبے بنانے کی بازگشت موجودہے۔ پنجاب میں سرائیکی صوبہ، بلوچستا ن میں پشتو بیلٹ کا نیا صوبہ، سندھ میں مہاجروں کا نیا صوبہ اور خیبرپختونخوا میں میں ہزارہ ، ہند کواور گوجری بولنے والوں کا نیا صوبہ۔اگر یہ تمام صوبے بن جائیں تو کیا سینیٹ میں ان کو برابری کے تناسب سے نشستیں میسر ہوںگی؟


صوبے کا ہونا وحدت نہیں ہوتا۔افغانستان میں کئی صوبے ہیں اور ان کے گورنر مقرر ہیں یہ اور بات ہے کہ افغانستان میں کبھی کسی آئین کا وجود نہ تھا اور اگر تھا بھی تو کیا وہ آئین کے وضع کردہ پیمانوں پر کبھی پورے اترے جو کہ مہذب دنیا میں مروج ہیں۔

افغانستان میں صوبے محض انتظامی ہیں، نہ وہ وحدتیں ہیں اور نہ ہی Federating Units  ہیں۔وہاں ڈویژن کو صوبہ کہا جاتا ہے۔جب کہ ہمارے آئین میں صوبہ معنی وحدت جو پاکستان بننے سے پہلے اور ہزاروں سال سے اپنا تشخص رکھتے تھے۔

ان تمام وحدتوں نے مل کر پاکستان بنایا۔جب اس ملک کو آئین دے پائے تو اس کا اثر بلآخر وفاق پر پڑا۔پھر آئین کی تشکیل کے بعد دو دہائیوں تک آمریتوں کا راج رہا، وہ اس آئین کو ختم نہیں کر سکے اور وہ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ آئین 1956 کے آئین کی طرح کسی افسر شاہی نے ترتیب نہیں دیا تھا بلکہ یہ عوام کے نمائندوں کا متفقہ دستور تھا۔ 

مگر انھوں نے ترامیم کے ذریعے آئین میں بگاڑ پیدا کیا،آج جس تیزی سے آئین میں ترامیم لائی جا رہی ہیں مجھے پھر سے ایک پنڈورا باکس کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے،جس کے ذریعے اٹھارہویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا اور اگر اس طرح کا کوئی ایڈوینچر کیا جاتا ہے تو یہ ایڈوینچر وفاق کو نقصان پہنچائے گا۔ 
 
