اسپیس ایکس نے مزید 28 اسٹار لنک سیٹلائٹس خلا میں روانہ کردیں

اسپیس ایکس نے مزید 28 اسٹار لنک سیٹلائٹس کو نچلے زمینی مدار میں روانہ کردیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ایک نیوز ریلیز میں اسپیس ایکس نے کہا کہ سیٹلائٹس کو فالکن 9 راکٹ کے ذریعے خلائی لانچ کمپلیکس 4 ایسٹ سے مقامی وقت کے مطابق صبح 9:58 بجے کے قریب کیلی فورنیا میں وینڈنبرگ اسپیس فورس بیس سے روانہ کیا گیا۔
اسپیس ایکس نے نیوز ریلیز میں کہا، "اس مشن کو سپورٹ کرنے والے پہلے مرحلے کے بوسٹر کے لیے یہ 12ویں پرواز تھی جس نے پہلے NROL-126، ٹرانسپورٹر 12، اسفیئریکس، NROL-57، اور اب آٹھ اسٹار لنک مشن شروع کیے تھے۔
مرحلہ علیحدگی کے بعد، پہلا سٹیج بوسٹر بحر الکاہل میں تیرتے پلیٹ فارم پر اترا۔
کمپنی نے کہا، "اس بات کا امکان موجود تھا کہ سانتا باربرا، سان لوئس اوبیسپو، اور وینٹورا کاؤنٹیز کے رہائشیوں نے لانچ کے دوران ایک یا زیادہ آوازیں سنی ہوں گی، لیکن رہائشیوں کا تجربہ موسم اور دیگر حالات پر منحصر ہے۔