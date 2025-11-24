اسلام آباد سے17 برس قبل لاپتا ہونے والی لڑکی کراچی سے مل گئی

اسلام آباد سے17 برس پہلے لاپتا ہوئی لڑکی ایدھی سینٹر کراچی سے مل گئی، 27 سالہ کرن کو اس کے حقیقی والد کے حوالے کردیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق اسلام آباد سے 17 برس پہلے لاپتا ہوئی لڑکی ایدھی سینٹر کراچی سے مل گئی۔ لڑکی کی تلاش سیف سٹی پنجاب کی کاوشوں سے ممکن ہوئی۔
کرن نے بتایا کہ میں گھر سے آئس کریم لینے نکلی تھی، گلی بھول گئی، راستہ بھٹک گئی تو کوئی مجھے ایدھی سینٹراسلام آباد چھوڑگیا، بعد میں مجھے امی ( بلقیس ایدھی صاحبہ مرحوم) کراچی لے آئیں، ایدھی سینٹر میں رہ کر میں نے دینی اوردنیاوی تعلیم حاصل کی۔
آج بہت خوشی ہے کہ والدین سے مل رہی ہوں، ایدھی سینٹر میں بہت اچھا وقت گزرا ہمیشہ یاد رہے گا۔
شبانہ فیصل ایدھی نے بتایا کہ کرن کے والدین کی تلاش کے لئے کئی بار بس سروس کے ذریعے کرن کو اسلام آباد بھیجا گیا لیکن والدین کا سراغ نہیں ملا، چند روز کے دوران ملک بھر سے 12 بچے والدین کے حوالے گئے جاچکے ہیں۔
کراچی سے یہ پانچویں لڑکی ہے جسکے والدین کی تلاش ممکن ہوئی، لڑکی کے والد عبدالمجید نے بتایا کہ ان کا آبائی تعلق قصور سے ہے بیٹی کے لا پتا ہونے کے بعد انھوں نے اپنی بیٹی کوبہت تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔
ان کا کہنا تھا کہ اب تو بیٹی کے ملنے کے امید بھی دم توڑ رہی تھی لیکن اچانک پولیس ان کے پاس آئی اور انہیں بیٹی کے ملنے کے بارے بتایا۔
ان کہنا تھا کہ 17 برس بعد بیٹی کے ملنے پر وہ بہت خوش ہیں اور ان کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے۔