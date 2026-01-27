مس یونیورس امیدوار 33 سالہ جیلین بریسٹ کینسر سے نبر د آزما؛ دردناک کہانی سنا دی

جیلین الواریز 2021 میں مس یونیورس مقابلے میں دوسری پوزیشن پر رہی تھیں

ویب ڈیسک January 27, 2026
مس یونیورس رنراپ ماڈل جیلین چھاتی کے سرطان میں مبتلا

سابق مس یونیورس امیدوار اور ٹی وی میزبان جیلین الواریز نے انکشاف کیا ہے کہ صرف 33 برس کی عمر میں بریسٹ کینسر جیسے موذی مرض کا سامنا کر رہی ہوں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق معروف شوبز شخصیت نے یہ انکشاف انسٹاگرام پر کیا اور بتایا کہ کینسر کی تشخیص کے بعد ان کی زندگی یکسر بدل چکی ہے۔

ماڈل جیلین نے بتایا کہ ابتدا میں ہی اپنی علامات کو سنجیدگی سے نہ لینے پر افسوس ہیں اور خواتین کو مشورہ دوں گی کہ اس غلطی سے بچیں۔

انھوں نے مزید لکھا کہ وہ اس مشکل مرحلے سے اپنے پروردگار پر کامل یقین، مضبوط ایمان اور پُرسکون دل کے ساتھ کاٹ رہی ہیں۔

جیلین نے بتایا کہ زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب آپ موت کا سامنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ ابھی نہیں، میرے ساتھ نہیں اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی اصل طاقت اور حوصلہ دریافت کرتے ہیں۔

جیلین نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے خود اپنی چھاتی میں گلٹی محسوس ہوئی تھی مگر ابتدا میں اسے نظرانداز کر دیا تھا لیکن کچھ عرصے بعد وہ بڑھ چکی تھی۔

انھوں نے بتایا کہ جس پر مجھے تشویش ہوئی اور جب طبی معائنہ کروایا تو بریسٹ کینسر کی تصدیق ہوگئی اور اب علاج جاری ہے۔

ماڈل جیلین نے یہ بھی بتایا کہ میرے خاندان میں کینسر کا مرض نسل در نسل ہے اس لیے مجھے ابتدا میں ہی خبردار ہوجانا چاہیئے تھا۔

انھوں نے کہا کہ خوش آئند بات یہ ہے کہ کینسر ابھی جسم کے دیگر حصوں میں نہیں پھیلا۔ کیموتھراپی جاری ہے۔ بال جھڑ چکے ہیں اور میں وگ پہنتی ہوں۔

جیلین نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی بیماری سے جنگ کے سفر کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہیں گی تاکہ دیگر خواتین کو حوصلہ ملے اور وہ بروقت طبی معائنہ کرانے کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔

یاد رہے کہ جیلین الواریز نے 2021 میں مس یونیورس پیورٹو ریکو مقابلے میں سان لورینزو کی نمائندگی کی تھی جہاں وہ دوسری پوزیشن پر رہیں اور “ٹوٹل لک ایوارڈ” بھی حاصل کیا۔

نومبر 2024 میں وہ مس یونیورس کے فائنل میں فاتح امیدوار کو سیش پہنانے کے لیے بھی اسٹیج پر موجود تھیں۔

 
