دھرمیندر کے انتقال پر شوبز ستاروں کا جذباتی خراج تحسین

بالی ووڈ کے لیجنڈ دھرمیندر کے انتقال پر شوبز انڈسٹری سوگوار ہے اور مختلف ستاروں نے جذباتی خراج تحسین پیش کیا۔
فلمساز کرن جوہر نے دھرمیندر کو "بھارت کا سچا لیجنڈ" قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ان کی محبت، گرم جوشی اور دعاؤں کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی، ہماری انڈسٹری میں آج ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، جو کبھی پُر نہیں ہو سکتا۔"
کرینہ کپور نے انسٹاگرام پر دھرمیندر کی دادا راج کپور کے ساتھ یادگار تصاویر شیئر کیں اور لکھا کہ "Forever in power"۔
اداکار اجے دیوگن نے کہا کہ "دھرمیندر کی موجودگی اور سخاوت نے کئی نسلوں کے فنکاروں کو متاثر کیا۔ انڈسٹری ایک لیجنڈ سے محروم ہوگئی۔"
سنیل شیٹی نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا، "طاقت، گرمی اور دل کی خلوص سے بھرا ہیرو ! یہ دھرمی پاجی کی میراث ہے۔"
کاجول نے اپنے بیٹے یوگ کے ساتھ دھرمیندر کی ایک نایاب تصویر شیئر کی اور لکھا کہ "دنیا سے اچھے لوگ جا رہے ہیں۔ دھرمیندر ہمیشہ پیارے رہیں گے۔"
اکشے کمار نے اداکار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ "دھرمیندر جی نے نسلوں کو متاثر کیا۔ آپ اپنی فلموں اور محبت کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔"
دھرمیندر کی یادیں بالی ووڈ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور ان کے مداح اور ساتھی اداکار ان کی شاندار اداکاری اور بے مثال شخصیت کو یاد رکھیں گے۔