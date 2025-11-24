گزشتے ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست میں چوتھے ہفتے بھی ون پلس کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔
مقبول اسمارٹ فونز کی جاری ہونے والی تازہ ترین فہرست درج ذیل ہے:
فہرست کے مطابق ون پلس 15 فائیو جی پہلے، سام سنگ گلیکسی اے 56 دوسرے اور شیاؤمی پوکو ایف 8 الٹرا (نئی انٹری، ابھی لانچ نہیں ہوا) تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔
سام سنگ گلیکسی ایس 25 الٹرا چوتھے، ایپل آئی فون 17 پرو میکس پانچویں، شیاؤمی 17 پرو میکس چھٹے، اوپو فائنڈ ایکس 9 پرو ساتویں پوزیشن پر ہیں۔
آٹھویں پوزیشن پر سام سنگ گلیکسی اے 17 ، شیاؤمی پوکو ایف 8 پرونویں (نئی انٹری، ابھی لانچ نہیں ہوا) اور شیاؤمی پوکو ایکس 7 پرو دسویں نمبر پر براجمان ہیں۔