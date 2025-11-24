60 سالہ پائلٹ نے 26 سالہ کیبن کریو کو ہوٹل میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

پائلٹ اور کیبن کریو ایک چارٹرڈ طیارے سے بنگلور پہنچے اور ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا

ویب ڈیسک November 24, 2025
60 26
بھارت میں 60 سالہ پائلٹ نے 26 سالہ کیبن کریو خاتون کو ہوٹل میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا

بھارتی ایئر لائن کمپنی کے ایک 60 سالہ پائلٹ روہت سرن نے جہاز کی ساتھی عملے کو بنگلور کے ایک فائیو اسٹار ہوٹل میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق 26 سالہ خاتون کیبن کریو نے پائلٹ کے خلاف شکایت مقامی تھانے میں درج کرائی ہے۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کردیا۔

پولیس کو دیئے گئے بیان میں خاتون کیبن کریو نے بتایا کہ جنسی زیادتی کا یہ واقعہ 18 نومبر 2025 کو مقامی ہوٹل میں پیش آیا۔

نوجوان خاتون کیبن کریو نے مزید بتایا کہ ایک چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے رات گئے بنگلور پہنچے تھے اور واپسی کے لیے رات ہوٹل میں قیام تھا۔

متاثرہ خاتون نے مزید کہا کہ ملزم پائلٹ نے اپنے کمرے کے باہر سگریٹ پینے کی پیشکش کی اور زبردستی کمرے کے اندر کھینچ لیا۔

خاتون کیبن کریو نے مزید بتایا کہ مجھے نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دیکر ڈرا دھمکایا اور تشدد کرکے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔

مقامی تھانے کی پولیس نے اس سنگین نوعیت کے کیس کو مزید تفتیش کے لیے بنگلورو کے ہلاسورو پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔

بنگلورو پولیس فی الحال تفصیلی بیانات ریکارڈ کرنے، شواہد اکٹھے کرنے، ہوٹل سے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لینے اور واقعات کی ترتیب کی چھان بین کے عمل میں ہے۔

تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے جب کہ پائلٹ کی جانب سے تاحال کوئی بیان جاری یا قانونی چارہ جوئی بھی شروع نہیں کی گئی۔

یاد رہے کہ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کے باعث مودی کے ہندوستان کو ریپستان کہا جاتا ہے، جہاں گائے تو محفوظ ہے لیکن ایک عورت کی عزت محفوظ نہیں۔

 

 
