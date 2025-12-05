ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2025 کا انعقاد‘پاکستانی فنکاروں کی شرکت

گزشتہ روز جدہ کے تاریخی اور دلکش علاقے البلد میں ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے پانچویں ایڈیشن کا شاندار انعقاد کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق یہ موقع نہ صرف فیسٹیول کی تاریخ بلکہ پاکستان کے لئے بھی ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا کیونکہ پہلی بار اس عالمی فلمی میلے میں پاکستان کا قومی پرچم سربلند ہوا۔ اس باوقار عالمی پلیٹ فارم پر پاکستان کی نمائندگی تین ممتاز اور کہنہ مشق تخلیقی شخصیات عتیقہ اوڈھو، توثیق حیدر اور شہزاد نواز کررہے ہیں جواس دوران ایک خصوصی پینل گفتگو میں بھی حصہ لیں گے۔
یہ تاریخی لمحہ نہ صرف پاکستان کے فلمی سفر میں اعتماد کا نیا باب کھولتا ہے بلکہ عالمی سینمائی منظرنامے میں پاکستان کی موجودگی کو بھی مزید مستحکم کرتا ہے۔ یہ عالمی فلمی میلہ جو 4 تا 13 دسمبر 2025 تک جاری رہے گا، روون اتھالے کی فلم "جائنٹ" کے شاندار عالمی پریمیئر سے شروع ہوا۔ یہ سوانحی ڈرامہ برطانوی–یمنی باکسنگ لیجنڈ پرنس نسیم حمید کی زندگی، جدوجہد اور غیر معمولی کامیابیوں کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے۔
ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا آغاز اس برس 111 فلموں کے شاندار پریمیئر کے ساتھ ہوا جن میں 45 سے زائد ممالک کی 38 عالمی فلمیں شامل ہیں- ایک ایسا تنوع جو فیسٹیول کی عالمی وسعت اور سینمائی معیار کا بھرپور عکاس ہے۔ اس سال کے مرکزی مقابلوں کی جیوری کی سربراہی آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز شین بیکر کر رہے ہیں جبکہ جیوری میں مشرقِ وسطیٰ، ایشیا، یورپ اور دنیا کے دیگر خطوں سے تعلق رکھنے والے نمایاں اور بااثر فلمی تخلیق کار شامل ہیں۔
پانچ برس کے مختصر عرصے میں ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول غیر معمولی رفتار سے مشرقِ وسطیٰ کے سب سے بااثر اور معیاری فلمی میلوں میں شمار ہونے لگا ہے اور خطے کی تخلیقی معیشت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
اس ایڈیشن میں خاص طور پر ناظرین کی فعال شمولیت، نوجوان فلم سازوں کی تربیت، صنعت کے وسیع تر باہمی روابط اور عالمی ایوارڈ سیزن جیسے اہم پہلووں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔
پاکستانی وفد 9دسمبر کو ایک اہم پینل ڈسکشن میں بھی حصہ لے گا۔اس معتبر فیسٹیول میں پاکستان کی شرکت خصوصاً تقریب میں پہلی بار قومی پرچم کی سربلندگی اور پاکستانی وفد کی شرکت ایک نمایاں ثقافتی سنگ میل ہے۔ یہ ترقی نہ صرف عالمی سینمائی منظرنامے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی شناخت کو اجاگر کرتی ہے بلکہ تیزی سے ابھرتے ہوئے بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر پاکستانی ٹیلنٹ کے اعتراف کی مضبوط گواہی بھی فراہم کرتی ہے۔
اپنی بامعنی موجودگی اور بصیرت افروز گفتگو کے ذریعے عتیقہ اوڈھو، شہزاد نواز اور توثیق حیدر نے دنیا کے سامنے پاکستان کے اس عزم کو واضح طور پر پیش کریں گے کہ ملک کہانی سنانے، تخلیقی اظہار اور بین الثقافتی تعاون کے فروغ کے لئے مسلسل سرگرم ہے۔
مزید برآں وفد نے ہیُو ورکس کی نوشین احمد وسیم کے اس اہم کردار کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا، جنہوں نے پاکستانی وفد کی فیسٹیول میں شرکت ممکن بنانے کے لئے بھرپور محنت اور کلیدی خدمات انجام دیں۔ یہ تعاون اسی نوعیت کے مضبوط بین الاقوامی روابط کی مثال ہے جو پاکستان کی تخلیقی صنعت کے مستقبل کو مزید روشن بناتے ہیں۔