امریکا نے سفری پابندیوں کی فہرست 19 سے بڑھا کر 30 ممالک تک کرنے کا فیصلہ کرلیا

جون میں جن 19 ملکوں پر پہلے ہی جزوی سفری پابندیاں عائد تھیں، ان پر نئی پابندیوں کی سختیاں نافذ کی گئیں

ویب ڈیسک December 05, 2025
امریکا نے سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل ملکوں کی تعداد 19 سے بڑھا کر 30 سے زائد کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔

امریکی ہوم لینڈ سکیورٹی کی سیکرٹری کرسٹی نائم کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ مزید کن ممالک پر سفری پابندیاں عائد کی جائیں۔

رواں ماہ کے آغاز میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کے خدشات کی بنیاد پر 19 غیر یورپی ممالک سے آنے والے تارکین وطن کی تمام امیگریشن درخواستیں روک دی تھیں۔ ان میں گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی کارروائی بھی شامل تھی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جون میں جن 19 ملکوں پر پہلے ہی جزوی سفری پابندیاں عائد تھیں، ان پر نئی پابندیوں کی سختیاں نافذ کی گئیں۔

ان ممالک میں افغانستان، برما، چاڈ، جمہوریہ کانگو، استوائی گنی، اریٹریا، ہیٹی، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن شامل ہیں، جن پر امریکا میں داخلے پر مکمل پابندی تک نافذ کی گئی۔

اسی طرح دیگر ممالک جنہیں جون میں جزوی پابندیوں کا سامنا تھا، ان میں برونڈی، کیوبا، لاؤس، سیرالیون، ٹوگو، ترکمانستان اور وینیزویلا شامل ہیں۔

امریکی حکام کے مطابق صورتحال کا جائزہ جاری ہے اور فہرست میں مزید ممالک شامل کیے جانے کا امکان ہے۔
