ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عبدالمعید نے نسٹ یونیورسٹی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے انسدادِ منشیات آگاہی سیشن سے خطاب کیا۔
تفصیلات کے مطابق میجر جنرل عبدالمعید ڈی جی اے این ایف کا کہنا تھا کہ منشیات نوجوانوں کی صحت و مستقبل کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ طلبہ منشیات سے جڑی کسی بھی سرگرمی سے مکمل گریز کریں اور مستقبل محفوظ بنائیں۔
انہوں نے کہا کہ اے این ایف ملک بھر میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف سرگرم ہے۔ زمینی و فضائی و بحری راستوں پر آپریشنز جاری ہیں جبکہ منشیات کے خلاف جنگ قومی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں، خاندانوں اور نوجوانوں کو اہم قومی مہم میں اے این ایف کا ساتھ دینا ہوگا۔
پرنسپل نسٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلیکٹ سڈڈیز میجر جنرل (ر) زاہد محمود نے ڈی جی اے این ایف سے اظہارِ تشکر کیا اور نسٹ انتظامیہ نے منشیات کے خلاف اے این ایف کے ساتھ مکمل تعاون کا اعلان کیا۔