ڈی جی اے این ایف کا نسٹ یونیورسٹی کا دورہ، انسدادِ منشیات آگاہی سیشن سے خطاب

اے این ایف ملک بھر میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف سرگرم ہے

ویب ڈیسک December 05, 2025
ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عبدالمعید نے نسٹ یونیورسٹی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے انسدادِ منشیات آگاہی سیشن سے  خطاب کیا۔

تفصیلات کے مطابق میجر جنرل عبدالمعید ڈی جی اے این ایف کا کہنا تھا کہ منشیات نوجوانوں کی صحت و مستقبل کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ طلبہ منشیات سے جڑی کسی بھی سرگرمی سے  مکمل گریز کریں اور  مستقبل محفوظ بنائیں۔

انہوں نے کہا کہ اے این ایف ملک بھر میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف سرگرم ہے۔ زمینی و فضائی و بحری راستوں پر آپریشنز جاری ہیں جبکہ منشیات کے خلاف جنگ قومی ذمہ داری ہے۔

انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں، خاندانوں اور نوجوانوں کو اہم قومی مہم میں  اے این ایف کا ساتھ دینا ہوگا۔

پرنسپل نسٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلیکٹ سڈڈیز میجر جنرل (ر) زاہد محمود نے ڈی جی اے این ایف سے اظہارِ تشکر کیا اور نسٹ انتظامیہ نے منشیات کے خلاف اے این ایف کے ساتھ مکمل تعاون کا اعلان کیا۔
