ناسا کی مریخ پر تحقیق کیلئے نئی نسل کے ڈرونز کی آزمائش

سائنس دانوں نے تین تحقیقی ڈرونز کو بنجر اور خصوصیات سے خالی ریتیلے علاقے میں اپریل اور ستمبر میں اڑایا

ویب ڈیسک December 05, 2025
امریکی خلائی ادارہ ناسا زمین پر مریخ کی مشابہ جگہ موجاوے صحرا (کیلیفورنیا) میں ایک نئی نسل کی مارس ڈرون ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہا ہے۔

سائنس دانوں نے تین تحقیقی ڈرونز کو بنجر اور خصوصیات سے خالی ریتیلے علاقے میں اپریل اور ستمبر میں اڑایا۔ پروز کا مقصد نیویگیشن سافٹ ویئر میں بہتری کو دیکھنا تھا۔

ادارے کے مطابق مریخ پر اس ہی طرح کے ریتیلے علاقوں نے انجینوئٹی مارس ہیلی کاپٹر کو اس کی آخری پروازوں کے دوران سمت شناسی میں الجھن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

یہ انجینوئٹی ہیلی کاپٹر 2021 میں پرزیورینس مارس روور کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر نے 72 پروازیں مکمل کیں اور متوقع دورانیے سے زیادہ عرصے تک فعال رہا اور جنوری 2024 میں لینڈنگ کے دوران اس کو شدید نقصان پہنچا۔
