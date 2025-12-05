پاکستان کی او لیول کی طالبہ زینب نواز نے کوئینز کامن ویلتھ انٹرنیشنل مقابلہ مضمون نویسی 2025 کی سینئر کیٹیگری میں گولڈ ایوارڈ جیت کر پاکستان کے لیے اعزاز حاصل کیا ہے۔
سینئر کیٹیگری میں کامن ویلتھ کے 56 رکن ممالک سے 53,434 طلباء و طالبات نے اس مقابلے میں شرکت کی تھی ۔ کوئینز کامن ویلتھ مقابلہ مضمون نویسی رائل کامن ویلتھ سوسائٹی یو کے نے 1883 میں شروع کیا جو کہ دنیا کا قدیم ترین بین الاقوامی تحریری مقابلہ ہے۔
اس سال "ہماری دولت مشترکہ کا سفر" کے موضوع سے متعلق شرکاء کو جغرافیائی، تاریخی یا ذاتی سفر پر غور کرنے کا چیلنج دیا گیا تھا ۔ سینئر کیٹیگری میں، 14 سے 18 سال کی عمر کے لیے، زینب نے اپنے مضمون میں غیر معمولی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جس کا عنوان تھا "قومی لیجنڈز اور لوک داستان ہمیں تاریخ اور ثقافت کے سفر پر لے جا سکتے ہیں۔
زینب نے سوہنی ماہیوال کی مشہور محبت کی کہانی کو منفرد انداز میں تصور کرتے ہوے اپنی تحریر قلمبند کی ۔
زینب اس سے قبل اس مقابلے کی جونیئر کیٹیگری میں چاندی اور کانسی کے ایوارڈز حاصل کر چکی ہے۔ رائل کامن ویلتھ سوسائٹی نے زینب کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دی ہے جو پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔