پنجاب سے 60 لاکھ روپے مالیت کی منشیات کراچی لانے کرنے کی کوشش ناکام، اسمگلر سمیت 3 گرفتار

60 کلو سے زائد منشیات مسافر کوچ کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی، ڈرائیور اور کنڈیکٹر بھی گرفتار

منور خان December 05, 2025
فوٹو ایکسپریس

انسداد منشیات ٹاسک فورس اور منگھوپیر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے پنجاب سے کراچی لائی گئی منشیات کی بڑی کھیپ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اسمگلر سمیت ڈرائیو اور کنڈیکٹر کو گرفتار کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق ڈی آئی جی ویسٹ زون و سربراہ انسداد منشیات ٹاسک فورس عرفان علی بلوچ کی جانب سے منشیات اسمگلروں کے خلاف سخت ترین احکامات و ہدایات پر انسداد منشیات ٹاسک فورس اور منگھوپیر پولیس نے مشترکہ کارروائی کی۔

مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں پنجاب سے آنے والی مسافر کوچ  کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 60 کلو سے زائد منشیات برآمد کی جس کی مالیت 60 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔

 پولیس نے منشیات کے اسمگلر کی اسمگلنگ میں ملوث غلام حسین کے علاوہ کوچ کے ڈرائیور جاوید اور کنڈیکٹر رضوان کو گرفتار کرلیا، برآمد کی جانے والی منشیات کراچی میں مختلف منشیات کے اڈوں و مقامات پر سپلائی کی جانی تھی۔

چھاپہ مار کارروائی انسداد منشیات ٹاسک فورس کو خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر کی گئی تھی۔ پولیس گرفتار ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی چیک کر رہی ہے جبکہ گزشتہ 4 روز کے دوران انسداد ٹاسک فورس نے گلستان جوہر ، پاک کالونی ، ملیر اور سمیت مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کاروائیوں کے دوران کروڑوں روپے مالیت کی منشیات پکڑی برآمد کی ہے۔

سربراہ انسداد منشیات ٹاسک فورس و ڈی آئی جی ویسٹ زون عرفان بلوچ کا کہنا ہے کہ شہر میں انسداد منشیات کیلئے ٹاسک فورس کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔
