سوناکشی اور ظہیر نے رومانوی تعلق کے تیسرے سال بریک اپ کا کیوں سوچا؟ رشتہ کیسے بچا؟

سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال شادی سے قبل سات سال سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے

ویب ڈیسک December 05, 2025
facebook whatsup
سوناکشی اور ظہیر نے رومانس کے تیسرے سال ہی کپل تھراپی کروائی تھی

بالی ووڈ کی خوبصورت جوڑی سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال کی کیمسٹری کا ہر کوئی معترف ہے لیکن شاید ہی کوئی یقین کرے گا کہ ایک ایسا وقت آیا تھا جب دونوں نے جدا ہونے کا سوچ لیا تھا۔

سوناکشی سنہا نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا رومانس 7 سال رہا اور پھر ہم نے شادی کی۔

اداکارہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ لیکن شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ رومانس کے تیسرے سال ہی ایک دوسرے کے بال نوچنے کی نوبت تک پہنچ گئے تھے۔

سوناکشی سنہا نے کہا کہ یہ وہ وقت تھا جب ہمارے درمیان بات چیت کم اور غلط فہمیاں زیادہ ہوگئی تھیں۔

اداکارہ نے بتایا کہ بس ایسا لگتا تھا جیسے ہم ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ رہے لیکن دل میں کہیں یہ بھی تھا کہ رشتہ بچانا ہے۔

سوناکشی نے کہا کہ اور اس موقع پر ظہیر میدان میں آئے اور انہوں نے فلمی انداز میں کہا علیحدگی نہیں بلکہ ہمیں ذہن اور سوچ کی تبدیلی کے لیے تھراپی ٹرائی کرنا چاہیے۔

سوناکشی کے بقول نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم آخری کوشش کے طور پر کسی ماہر شخص سے کپل تھراپی کروائیں تو شاید بات بن جائے۔

اداکارہ نے بتایا کہ ایسا ہی ہوا صرف دو سیشنز کے بعد ہی ہماری ناراضگیاں دور ہوگئی اور الجھتا ہوا معاملہ سلجھ گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

توثیق حیدر نے عمرے کی سعادت حاصل کرلی؛ وائرل ویڈیو پر نئی بحث شروع

توثیق حیدر نے عمرے کی سعادت حاصل کرلی؛ وائرل ویڈیو پر نئی بحث شروع

Dec 05, 2025 09:37 PM |
رنویر سنگھ نئی مشکل میں! ہندو دیوتا کا مذاق اُڑانے کے الزام پر مقدمہ درج

رنویر سنگھ نئی مشکل میں! ہندو دیوتا کا مذاق اُڑانے کے الزام پر مقدمہ درج

 Dec 05, 2025 07:50 PM |
اقرا کنول نے ڈکی بھائی کی ذہنی حالت کی بارے میں بڑا انکشاف کردیا

اقرا کنول نے ڈکی بھائی کی ذہنی حالت کی بارے میں بڑا انکشاف کردیا

 Dec 05, 2025 07:17 PM |

متعلقہ

Express News

دل والے دلہنیا لے جائیں گے، شاہ رخ خان کو کس بات کا اندازہ نہیں تھا؟

Express News

گلوکار حسن رحیم کا ہانیہ عامر کو کراچی کے لہجے میں جواب، ویڈیو وائرل

Express News

ایشوریہ رائے کی نئی تصاویر دیکھ کر مداحوں کو اداکارہ کی جوانی یاد آگئی

Express News

عائزہ خان ’کاسمیٹک سرجری‘ کے بعد ’مائیکل جیکسن‘ قرار

Express News

بھارتی اداکار کے ایکس پر لاکھوں فالوورز کم ہوگئے، ایلون مسک سے جواب طلب

Express News

معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر پیاری مریم انتقال کرگئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو