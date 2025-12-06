خواجہ آصف کا گٹر کے ڈھکن چرانے والوں کو گولی مارنے کا مطالبہ

وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے گٹر کے ڈھکن چرانے والوں کو سر عام گولی مارنے کا مطالبہ کردیا۔
سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر مین ہول کا ڈھکن چوری کرنے کی ویڈیو پر وزیر دفاع نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور ایسے لوگوں کو موقع واردات پر لاکر گولی مارنے کا مطالبہ کیا۔
اپنے ایکس پر انہوں نے کہا کہ ’اگر ان لوگوں کا ویڈیو ریکارڈ بنا ہوا ہے تو انکو موقع واردات پہ لا کر گولی ماریں کیونکہ یہ یہ معصوم بچوں کے قاتل ہیں۔
وزیر دفاع نے لکھا کہ اگر اس ویڈیو کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو پھر سسٹم بھی ان بچوں کے قتل کا سہولت کار ہے۔
واضح رہے کہ چند روز قبل کراچی کے علاقے نیپا چورنگی کے قریب کھلے مین ہول میں تین سالہ بچہ ابراہیم گر کر لاپتہ ہوگیا تھا جس کی لاش 15 گھنٹے کے بعد کچرا چننے والے بچے نے تلاش کی تھی۔
اس واقعے پر میئر کراچی نے معافی مانگی جبکہ کیس کو مثال بنانے کیلیے ایس ایس پی ایسٹ ، ڈپٹی کمشنر سمیت کے ایم سی، واٹربورڈ سمیت متعلقہ محکموں کے 8 افسران کا تبادلہ کیا تھا۔