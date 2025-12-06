قدیم رومی شیشے کے کپ میں چھپے پوشیدہ نشانات کیا ہیں؟

یہ کپ 300 سے 500 عیسوی کے درمیان شیشے کے ایک سنگل بلاک سے بنایا گیا تھا

ویب ڈیسک December 06, 2025
facebook whatsup

امریکا میں تاریخ کے ایک پروفیسر نے قدیم رومی کپ پر بنے پوشیدہ نشانات دریافت کرلیے۔

واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کی پروفیسر ہیلی میریڈتھ نے ایک نجی کلیکشن میں رکھے شیشے کے ایک قدیم رومی کپ میں چھپی غیر متوقع تفصیلات کی نشان دہی کی۔

یہ کپ 300 سے 500 عیسوی کے درمیان شیشے کے ایک سنگل بلاک سے بنایا گیا تھا۔ اس کپ کو فنکارانہ نمونے کے طور پر سراہا جاتا ہے۔

پروفیسر نے مشاہدہ کرنے کے بعد اس کپ کی پشت پر ہیرے، پتے اور صلیبوں جیسے نشانات کندہ کی نشاندہی کی۔

یہ نشانات بظاہر سجاوٹ کے لیے بنائے گئے تھے لیکن پروفیسر کا خیال ہے کہ یہ اس کپ کے بنانے والوں کے نشان تھے۔

پروفیسر ہیلی نے ایسے ہی نشانات دیگر برتنوں پر کندہ دیکھے جو چوتھی اور چھٹی صدری عیسوی کے شیشے کے برتنوں کے کلچر سے متعلق بتاتے ہیں۔

پروفیسر کا خیال ہے کہ یہ نشانات اس وقت کے برانڈ لوگو کے طور پر کام آتے ہوں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

53 کروڑ روپے فراڈ کیس؛ نادیہ حسین کے شوہر کو بڑا ریلیف مل گیا

53 کروڑ روپے فراڈ کیس؛ نادیہ حسین کے شوہر کو بڑا ریلیف مل گیا

Dec 06, 2025 12:06 AM |
اُرمیلا سے محبت؛ ہدایتکار رام گوپال ورما کی پہلی بار لب کشائی

اُرمیلا سے محبت؛ ہدایتکار رام گوپال ورما کی پہلی بار لب کشائی

Dec 05, 2025 11:47 PM |
سوناکشی اور ظہیر نے رومانوی تعلق کے تیسرے سال بریک اپ کا کیوں سوچا؟ رشتہ کیسے بچا؟

سوناکشی اور ظہیر نے رومانوی تعلق کے تیسرے سال بریک اپ کا کیوں سوچا؟ رشتہ کیسے بچا؟

Dec 05, 2025 11:24 PM |

متعلقہ

Express News

قدیم رومی شیشے کے کپ میں چھپے پوشیدہ نشانات کیا ہیں؟

Express News

نیوزی لینڈ: نگلا جانے والا سونے کے انڈہ نما لاکٹ پولیس نے برآمد کر لیا

Express News

فلائٹ کینسل ہوگئی، نئے شادی شدہ جوڑے کی اپنے ہی ریسیپشن میں آن لائن شرکت

Express News

رس گلے ختم ہونے پر شادی میدان جنگ بن گئی، دلہا اور دلہن کے اہلخانہ لڑ پڑے، ویڈیو وائرل

Express News

نشے میں دھت ریکون کی شراب خانے میں ہلڑبازی، بےہوشی کی حالت میں باتھ روم سے برآمد

Express News

فرانسیسی ڈیئر ڈیول نے 16 مقامات پر بنجی جمپنگ کر کے نیا ریکارڈ بنا ڈالا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو