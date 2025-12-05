کراچی میں صبح کے وقت درجہ حرارت 12.5 ڈگری ریکارڈ

کراچی:
شہر قائد میں اگلے تین روز کے دوران موسم خشک اور راتیں خنک رہنے کا امکان ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق شہرمیں گذشتہ دنوں قدرے تیز ہواؤں کے سبب محسوس کیے جانے والے سرد موسم میں نمایاں کمی آگئی، جمعہ کو شہر میں 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں۔
واضح رہے کہ بدھ کو شہر میں ہواؤں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 25 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہوئی، صبح کے وقت شہرکا کم سے کم پارہ 12.5ڈگری جبکہ زیادہ سےزیادہ درجہ حرارت گذشتہ روزکے مقابلے میں 1.1ڈگری اضافے سے 30.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا جب کہ جناح ٹرمینل ائیرپورٹ نصب ویدراسٹیشن پرکم سے کم درجہ حرارت 10.3ڈگری ریکارڈ ہوا۔
ارلی وارننگ سینٹر کی پیش گوئی کے مطابق اگلے3روزکے دوران شہرکا موسم خشک اورراتیں خنک رہنے کی توقع ہے۔ سمندری ہوائیں منقطع رہیں گی جبکہ بیشتروقت مشرق وشمال مشرق کی جانب سےہوائیں چلنے کا امکان ہے۔
3روزکے دوران کم سےکم پارہ 12سے14ڈگری جبکہ زیادہ سےزیادہ 28سے30ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ ہوسکتا ہے۔
دیہی سندھ کےموہنجودڑومیں دیگرشہروں کے مقابلے میں سب کم پارہ 5.5ڈگری ریکارڈ ہوا۔