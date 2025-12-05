فلائٹ کینسل ہوگئی، نئے شادی شدہ جوڑے کی اپنے ہی ریسیپشن میں آن لائن شرکت

ٹیک کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کپل اور نیکیتا نے اس غیر متوقع صورتحال میں جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا

December 05, 2025
بھارتی ایئرلائن انڈیگو کی سیکڑوں پراوزیں معطل ہونے کی وجہ سے ایک نئے شادی شدہ جوڑے کے ریسیپشن کی تقریب ایک منفرد اور غیر معمولی صورت اختیار کرگئی۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی جوڑے کپل اور نیکیتا کی شادی کی تقریب دہلی میں طے تھی۔ تاہم، بدقسمتی سے ان کی دہلی جانے والی انڈیگو کی پرواز اچانک منسوخ ہو گئی۔

اس پر جوڑے نے اپنی شادی کی تقریب میں طبعی طور پر شامل نہ ہوپانے پر ایک منفرد انداز اپنایا اور آن لائن ریسیپشن کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا۔

ٹیک کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کپل اور نیکیتا نے اس غیر متوقع صورتحال میں جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا اور اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کو ویڈیو کال کے ذریعے شادی کی خوشیوں میں شریک کر لیا۔

ان کے لیے یہ ایک نئی نوعیت کا تجربہ تھا، کیونکہ وہ اپنی ہی شادی کی تقریب میں غیر موجودگی کے باوجود اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ خوشیاں بانٹ رہے تھے۔

یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی، نامساعد حالات میں بھی لوگوں کے درمیان خوشیاں بانٹنے کے نئے راستے کھول دیتی ہے۔
