فرانسیسی ڈیئر ڈیول نے 16 مقامات پر بنجی جمپنگ کر کے نیا ریکارڈ بنا ڈالا

انہوں نے آٹھ سالوں میں 16 مختلف کمرشل بنجی جمپنگ مقامات پر چھلانگ لگائی اور اپنا دوسرا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا

ویب ڈیسک December 05, 2025
فرانس کے ایک ڈیئر ڈیول نے بنجی جمپنگ میں ایک اور گنیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کر لیا۔ انہوں نے آٹھ سالوں میں 16 مختلف کمرشل بنجی جمپنگ مقامات پر چھلانگ لگائی اور اپنا دوسرا ریکارڈ قائم کیا۔

فرانسوا-ماری ڈبون نے اپنا پہلا ریکارڈ اسکاٹ لینڈ کے ہائی لینڈ فلنگ بنجی میں حاصل کیا تھا، جہاں انہوں نے 24 گھنٹوں میں 765 مرتبہ بنجی جمپ کی تھی۔

اب فرانسوا-ماری ڈبون نے سب سے زیادہ کمرشل بنجی جمپنگ سائٹس (16 مقامات) پر چھلانگیں لگا کر دوسرا گینیز ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔

وہ 16 مقامات درج ذیل ہیں:

  • آسٹریا کا روپرٹ ہرنر بنجی جمپنگ
  • کینیڈا کے گریٹ کینیڈیئن بنجی اور وِسٹر بنجی
  • ڈنمارک کا بنجی جمپ کوپن ہیگن
  • فن لینڈ کا اسکائی بریکرز
  • میکسیکو کے بنجی ٹیکیس، آئی بی او ایڈونچرز اور وائلڈ کینیون
  • نیپال کا دی لاسٹ ریزورٹ
  • ناروے کا ٹیلی مارک آپلیوئلسر
  • جنوبی افریقہ کا بلوک رانس بنجی
  • سویڈن کا بنجی ایس ٹی ایچ ایل ایم
  • سوئٹزرلینڈ کا 007 بنجی ورزااسکا
  • برطانیہ کا ہائی لینڈ فلنگ بنجی اور یو کے بنجی کلب
  • زمبیا کا شیئر واٹر بنجی
