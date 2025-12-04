دل والے دلہنیا لے جائیں گے، شاہ رخ خان کو کس بات کا اندازہ نہیں تھا؟

بالی ووڈ فلم 1995 میں ریلیز ہوئی جس نے اب تک کا ریکارڈ بزنس کیا ہے

ویب ڈیسک December 04, 2025
فوٹو فائل

بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان نے اپنی شہرہ آفاق فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کے 30 سال مکمل ہونے پر ایک بار پھر مداحوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔

لندن میں شاہ رخ خان (راج) اور اداکارہ کاجل (سمرن) مداحوں کے سامنے جمع ہوئے اور انہوں نے ایک بار پھر فلم کا تاریخی اسٹائل کر کے مداحوں کے دل جیت لیے۔

شاہ رخ خان کالے رنگ کے لباس جبکہ کاجل نیلے رنگ کی ساڑھی میں تھیں۔

کنگ خان نے مداحوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ’دل والے دلہنیا کو ریلیز ہوئے 30 برس ہوگئے مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ فلم کل ہی ریلیز ہوئی ہے‘۔

شاہ رخ خان نے کہا کہ ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ بڑے بڑے دیسوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں مگر یہ آج بھی میرے لیے ناقابل یقین ہے کہ لوگ فلم سے آج بھی اتنی محبت کرتے ہیں۔

کنگ خان نے کہا کہ دل والے دلہنیا کو دنیا بھر میں جتنا پسند کیا گیا اور پذیرائی ملی اس کا اندازہ نہیں تھا۔

واضح رہے کہ دل والے دلہنیا فلم 1995 میں ریلیز ہوئی تھی جس نے اب تک 102.5 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے اور یہ انڈین فلم انڈسٹری کا تاریخی ریکارڈ ہے۔

 
انٹرٹینمنٹ

 Dec 04, 2025 10:59 PM |
گلوکار حسن رحیم کا ہانیہ عامر کو کراچی کے لہجے میں جواب، ویڈیو وائرل

گلوکار حسن رحیم کا ہانیہ عامر کو کراچی کے لہجے میں جواب، ویڈیو وائرل

 Dec 04, 2025 11:00 PM |
ایشوریہ رائے کی نئی تصاویر دیکھ کر مداحوں کو اداکارہ کی جوانی یاد آگئی

ایشوریہ رائے کی نئی تصاویر دیکھ کر مداحوں کو اداکارہ کی جوانی یاد آگئی

 Dec 04, 2025 10:22 PM |

