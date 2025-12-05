کراچی کی 3 علاقوں میں پولیس کی کارروائیاں، 8 ڈاکو گرفتار

پاک کالونی پولیس نے درمیانی شب پرانا گولیمار سے مبینہ مقابلے کے بعد دو زخمی سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا

ویب ڈیسک December 05, 2025
گلشن معمار ، سرجانی ٹاؤن اور پاک کالونی پولیس نے مبینہ مقابلوں کے بعد 5 زخمی سمیت 8 ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق تینوں علاقوں سے گرفتار ملزمان سے اسلحہ ، منشیات اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا گیا ہے جبکہ پاک کالونی سے گرفتار ملزمان لیاری گینگ وار ارشد پپو گروپ سے ہے۔

گلشنِ معمار پولیس نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ناردرن بائی پاس عباس کٹ کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا ، زخمی حالت میں گرفتار ملزم کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزم سے ایک پستول ، دو موبائل فونز اور کیش رقم برآمد کی گئی ، گرفتار ملزم کے دیگر ساتھی موقع سے فرار ہونے کامیاب ہوگئے۔ گرفتار ملزم کی بائیو میٹرک تلاش ڈیوائس کی مدد سے شناخت کا عمل جاری ہے ، سرجانی ٹاؤن پولیس جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب سرجانی ٹاؤن سیکٹر10/A  شاہ بیگ گوٹھ کے قرب سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 زخمی سمیت 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ، زخمی  حالت میں گرفتار ملزمان کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت زبیر ولد اعجاز اور علی ولد نواز  کے ناموں سے کی گئی جبکہ ، تیسرے گرفتار ملزم نے اپنا نام شاکر ولد ممتاز عزیز بتایا ، گرفتار ملزمان سے دو پستولیں بمعہ گولیاں ، موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔

 پاک کالونی پولیس نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب پرانا گولیمار سے مبینہ مقابلہ کے بعد دو زخمی سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ، زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کو چھیپا ایمبولینسوں کے ذریعے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔

 زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت ارباز اور حسن کے ناموں سے کی گئی جبکہ دیگر گرفتار دو ملزمان کے نام پولیس نےصیغہ راز میں رکھے ہیں ، گرفتار ملزمان سے 3 پستولیں ، موبائل فونز ، کیش رقم ، دو موٹرسائیکلیں اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئیں۔

گرفتار ملزمان کا تعلق لیاری گینگ وار ارشد پپو کے سرغنہ رستم گروپ سے ہے ، گرفتار ملزمان منشیات فروشی سمیت دیگر سنگین جرائم کی ورداتوں میں ملوث رہے ہیں ۔
