’کھویا اور پالیا‘ : عاصم اظہر نے نئی البم ریلیز کردی، ہانیہ عامر کا کلپ بھی شامل

عاصم اظہر کے اعلان اور مختصر کلپ کے بعد ایک بار پھر چہ مگوئیاں شروع ہوگئیں ہیں

ویب ڈیسک November 25, 2025
فوٹو: فائل

نامور پاکستانی گلوکار عاصم اظہر نے اپنے گانوں کی نئی البم ’عاصم علی‘ ریلیز کردی۔

عاصم اظہر نے انسٹاگرام پر اپنی نئی البم ریلیز کرنے کا اعلان ایک بار پھر ذو معنی انداز سے کیا جس کے باعث مداح ایک بار پھر ہانیہ اور اُن کے تعلقات کی چہ مگوئیاں کررہے ہیں۔

عاصم اظہر نے البم کے دس گانوں کے مختصر آڈیو کلپ شیئر کیے جبکہ اپنے یوٹیوب پر تمام گانے اپ لوڈ کیے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asim Azhar (@asimazhar)

البم کے اعلان کیلیے انہوں نے انسٹاگرام پر پوسٹ لکھی ’کھویا ہوا مل گیا‘۔

اس البم میں ایک گانا ’کھویا اور مل گیا‘ کے نام سے شامل کیا گیا ہے جس کے ساتھ عاصم اظہر نے اپنی اور ہانیہ عامر کی ریمپ پر کی جانے والی واک کی فوٹیج کو استعمال کیا ہے۔

عاصم اظہر کی البم میں ’او میر جان کیوں نکلتی، او مائی لو، کیوں مجھے چھوڑ گئے، آج بھی میں تمھیں دیکھتا ہوں، اب بھی جب دیکھے تو، تجھے یاد کیا نہ میں نے، کیا میں تمھیں یاد نہیں ہوں؟، یہ جھوٹ کہاں بولوں؟ اس جھوٹ کو میں کہاں چھپاؤں؟ گانے شامل ہیں۔
