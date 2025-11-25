ہر عورت کو خوف و تشدد سے پاک زندگی ملنی چاہیے، صدر مملکت کا عالمی دن پر پیغام

اسلام آباد:
صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہر عورت کو خوف و تشدد سے پاک زندگی ملنی چاہیے۔
خواتین پر تشدد کے خاتمے کے بین الاقوامی دن کے موقع پر صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ خواتین پر تشدد انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور عالمی برادری کی طرح پاکستان بھی دنیا بھر کی خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ مکمل اظہارِ یکجہتی کرتا ہے۔
صدر نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین کو تعلیم، ہنرمندی اور معاشی خود مختاری کے ذریعے بااختیار بنانا نہایت ضروری ہے، جبکہ مضبوط قانونی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور ثقافتی رویوں میں تبدیلی بھی وقت کا اہم تقاضا ہے۔
صدر زرداری نے کہا کہ اس برس کا موضوع ’’تمام خواتین و لڑکیوں کے خلاف ڈیجیٹل تشدد کے خاتمے کے لیے متحد ہوں‘‘ انتہائی اہم ہے، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں تشدد کے بڑھتے واقعات فوری توجہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ حکومتِ پاکستان نے خواتین کے تحفظ کے لیے اہم قوانین نافذ کیے ہیں، جبکہ کم عمری کی شادی کے خاتمے کے حوالے سے سندھ، اسلام آباد اور پنجاب نمایاں پیش رفت کرچکے ہیں۔
انہوں نے صوبوں پر زور دیا کہ وہ بھی اسی حوالے سے موثر قانون سازی کریں اور موجود قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ صدر کے مطابق ہر عورت اور لڑکی کو خوف اور تشدد سے پاک زندگی ملنا چاہیے ۔ اس سلسلے میں متاثرہ خواتین، سماجی کارکنوں اور اداروں کی خدمات قابلِ تحسین ہیں۔
صدر آصف علی زرداری نے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور صنفی تشدد کے خلاف قومی یکجہتی کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔