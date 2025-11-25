مستونگ میں کسٹمز والوں کا گودام پر چھاپہ، اسمگل شدہ مہنگی گاڑیاں ضبط

کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے 8 کروڑ 10 لاکھ روپے مالیت کی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ضبط کر لی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق چیف کلکٹر (انفورسمنٹ) اسلام آباد کی اطلاع پر کسٹمز ٹیم نے مستونگ میں مین آر سی ڈی ہائی وے پر ایک گودام پر چھاپہ مارا۔
چھاپے میں ضبط شدہ گاڑیوں میں چار پرائس کاریں، دو ایکوا، ایک سی-اچ آر، ایک ہونڈا ویزل، ایک نسان, ایک کرولا فیلڈر اور ایک پراڈو جیپ شامل ہیں۔
کسٹمز ایکٹ 1969 کے تحت تمام گاڑیوں کو مزید قانونی کارروائی کے لیے تحویل میں لے لیا گیا ہے۔
کسٹمز انفورسمنٹ کی مزید کارروائی، کروڑوں مالیت کی منشیات ضبط
کسٹمز انفورسمنٹ نے ایک اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے 13 کروڑ 66 لاکھ روپے مالیت کی کرسٹل آئس ضبط کر لیں۔
ایف بی آر ترجمان کے مطابق یہ کارروائی منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم میں ایک اہم سنگِ میل ہے۔ مصدقہ خفیہ اطلاع پر ایک مسافر گاڑی کو رو ک کر ایک بیگ کے اندر چھپا ئی گئی 2 کلوگرام کرسٹل / آئس برآمد کر لی گئی۔
کسٹمز ایکٹ 1969 کے تحت ملزم کو گرفتار کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
ایف بی آر انسداد اسمگلنگ اور پاکستان میں قانونی تجارت کے فروغ کے لئے پر عزم ہے ۔