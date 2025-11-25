امریکی قونصل جنرل اوور 40 ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کا میچ دیکھنے نیشنل اسٹیڈیم پہنچ گئے

امریکی قونصل جنرل نے میچ میں فتح کے بعد امریکی ٹیم کو مبارکباد دی اور سری لنکن ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا

زبیر نذیر خان November 25, 2025
facebook whatsup

کراچی میں امریکا کے قونصل جنرل اوور 40 ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کا میچ دیکھنے نیشنل بینک اسٹیڈیم پہنچ گئے۔

تفصیلات کے مطابق امریکی قونصل جنرل چارلس گڈمین نے نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں جاری اوور 40 ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں امریکا اور سری لنکا کے درمیان میچ دیکھا۔

سندھ بھر سےانگلش ایکسس پروگرام کے 500 سے زائد طلبا وطالبات بھی میچ سے لطف اندوز ہوئے۔

امریکی قونصل جنرل نے میچ میں فتح کے بعد امریکی ٹیم کو مبارکباد دی اور سری لنکن ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا۔

اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی سطح کے کھیلوں کے مقابلے ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے ساتھ عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھیلوں میں سرحدوں، ثقافتوں اور قوموں کو جوڑنے کی صلاحیت ہے۔

امریکی قونصل جنرل نے کہا کہ پاکستان میں امریکی مشن نوجوانوں کو جوڑنے اور باہمی شراکت داری کو مضبوط کرنے والی سرگرمیوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ کپتان محمد فرخ اور نائب کپتان ذیشان محمد کی قیادت میں امریکی ٹیم ملک میں کرکٹ کو فروغ دے رہی ہے۔

ٹیم یو ایس اے کی شرکت امریکا کے میگا ڈیکیڈ آف اسپورٹس کا بھی حصہ ہے، جو 2026 ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور 2028 لاس اینجلس اولمپکس کی جانب پیش رفت ہے اور اسی تناظر میں عالمی سطح پر امریکی کرکٹ کی شناخت کو تقویت دے رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:31 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

17 سال میں پہلی بار؛ فٹبالر کو اپنے ہی ساتھی کو تھپڑ مارنے پر ریڈ کارڈ؛ ویڈیو وائرل

Express News

روہت شرما ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے ایمبسیڈر مقرر

Express News

علی ترین نے ملتان سلطانز کی ملکیت چھوڑنے کا اعلان کردیا

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ کا شیڈول جاری، پاک-بھارت ٹاکرا کب ہوگا؟

Express News

اسلام آباد یونائیٹڈ نے 10 سال کے لیے فرنچائز معاہدے کی تجدید کر دی

Express News

پاکستان میں پہلی بار  اے ٹی پی چیلنجر کپ، پاکستانی کھلاڑی مزمل مرتضیٰ کی بڑی جیت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو