پی ٹی آئی آئینی عدالت میں مقدمات چلنے کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکی

پارٹی میں بحث جاری، وکیل اور وکلا ایکشن کمیٹی بھی بائیکاٹ پراتفاق رائے نہ کر سکی

حسنات ملک November 26, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

تحریک انصاف 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قائم ہونے والی وفاقی آئینی عدالت (ایف سی سی) میں مقدمات چلانے کا تاحال فیصلہ نہ کر سکی۔

جبکہ پی ٹی آئی کے درجنوں کیسز سپریم کورٹ سے وفاقی آئینی عدالت  منتقل ہوچکے ہیں۔

پی ٹی آئی کے ایک وکیل نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ پارٹی کی قانونی ٹیم میں یہ بحث جاری ہے کہ کیا انہیں ایف سی سی کے سامنے مقدمات کی درخواست کرنی چاہیے۔

تاہم اکثریتی اراکین چاہتے ہیں کہ وہ ایف سی سی کے سامنے پیش ہوں اور قانونی اعتراضات اٹھائیں۔

جبکہ سلمان اکرم راجہ کے وکیل سمیر کھوسہ نے گزشتہ روز جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ایف سی سی کے چھ رکنی بنچ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے موکل کو اس عدالت کی آزادی سے متعلق اپنے تحفظات کے بارے میں مشورہ دیا۔

میرے مؤکل کو اب میرے مشورے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، یا متبادل قانونی نمائندگی کا بندوبست کرنا چاہتا ہے۔

وکلاء کی ایکشن کمیٹی بھی گزشتہ میٹنگ کے دوران وفاقی آئینی عدالت کے بائیکاٹ پر اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکی۔

بیرسٹر صلاح الدین احمد نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ وہ ایف سی سی کے سامنے حکومتی مقدمات کی درخواست نہیں کریں گے۔

حال ہی میں انہوں نے سندھ حکومت سے ایف سی سی کے سامنے اس معاملے میں نمائندگی کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔

صلاح الدین نے سیکریٹری قانون سندھ کو لکھے گئے اپنے خط میں کہا ہے کہ فورم میں تبدیلی اور عدالتی تقرریوں پر حکومت کے حد سے زیادہ کنٹرول کے بارے میں مختلف بارز کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات کی وجہ سے وفاقی آئینی عدالت میں وہ اپنے لیے اس کی نمائندگی کرنا ممکن نہیں سمجھتے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

Nov 26, 2025 10:00 PM |
بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

 Nov 26, 2025 08:25 PM |
مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

 Nov 26, 2025 08:07 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر بحرین روانہ ہوں گے

Express News

کراچی میں کچرا کنڈیوں کا خاتمہ ناگزیر ہے، وزیر بلدیات سندھ

Express News

ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے کا مقدمہ دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت درج

Express News

خیبرپختونخوا حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ

Express News

واٹس ایپ اطلاع پر بروقت کارروائی سے باجوڑ بڑی تباہی سے بچ گیا

Express News

بھارت میں اسلاموفوبیا اور تاریخی اسلامی ورثے کی توہین، پاکستان کی عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو