پی ٹی آئی آئینی عدالت میں مقدمات چلنے کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکی

اسلام آباد:
تحریک انصاف 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قائم ہونے والی وفاقی آئینی عدالت (ایف سی سی) میں مقدمات چلانے کا تاحال فیصلہ نہ کر سکی۔
جبکہ پی ٹی آئی کے درجنوں کیسز سپریم کورٹ سے وفاقی آئینی عدالت منتقل ہوچکے ہیں۔
پی ٹی آئی کے ایک وکیل نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ پارٹی کی قانونی ٹیم میں یہ بحث جاری ہے کہ کیا انہیں ایف سی سی کے سامنے مقدمات کی درخواست کرنی چاہیے۔
تاہم اکثریتی اراکین چاہتے ہیں کہ وہ ایف سی سی کے سامنے پیش ہوں اور قانونی اعتراضات اٹھائیں۔
جبکہ سلمان اکرم راجہ کے وکیل سمیر کھوسہ نے گزشتہ روز جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ایف سی سی کے چھ رکنی بنچ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے موکل کو اس عدالت کی آزادی سے متعلق اپنے تحفظات کے بارے میں مشورہ دیا۔
میرے مؤکل کو اب میرے مشورے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، یا متبادل قانونی نمائندگی کا بندوبست کرنا چاہتا ہے۔
وکلاء کی ایکشن کمیٹی بھی گزشتہ میٹنگ کے دوران وفاقی آئینی عدالت کے بائیکاٹ پر اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکی۔
بیرسٹر صلاح الدین احمد نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ وہ ایف سی سی کے سامنے حکومتی مقدمات کی درخواست نہیں کریں گے۔
حال ہی میں انہوں نے سندھ حکومت سے ایف سی سی کے سامنے اس معاملے میں نمائندگی کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔
صلاح الدین نے سیکریٹری قانون سندھ کو لکھے گئے اپنے خط میں کہا ہے کہ فورم میں تبدیلی اور عدالتی تقرریوں پر حکومت کے حد سے زیادہ کنٹرول کے بارے میں مختلف بارز کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات کی وجہ سے وفاقی آئینی عدالت میں وہ اپنے لیے اس کی نمائندگی کرنا ممکن نہیں سمجھتے۔