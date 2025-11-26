پیرس لوور میوزیم کے تاریخی زیورات چوری کیس میں مزید چار افراد گرفتار

یہ گرفتاریاں اس وقت سامنے آئی ہیں جب اس مقدمے میں پہلے ہی چار افراد پر مقدمہ چلایا جا چکا ہے

ویب ڈیسک November 26, 2025
پیرس: فرانسیسی حکام نے لوور میوزیم سے گزشتہ ماہ ہونے والی شاہی زیورات کی تاریخی ڈکیتی کے کیس میں مزید چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔

پیرس کی اعلیٰ پراسیکیوٹر لوری بیکوا کے مطابق گرفتار شدگان میں دو مرد (عمر 38 اور 39 سال) اور دو خواتین (عمر 31 اور 40 سال) شامل ہیں، جو پیرس کے ہی مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

19 اکتوبر کو چار رکنی گروہ نے دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے آرٹ میوزیم، لوور، میں دن دہاڑے حملہ کیا اور صرف سات منٹ میں تقریباً 102 ملین ڈالر مالیت کے شاہی زیورات چرا کر اسکوٹرز پر فرار ہوگئے تھے۔

چوروں نے میوزیم کی اپولو گیلری کے نیچے ایک موونگ ٹرک کھڑا کیا، کرین کے بکٹ میں اوپر گئے، کھڑکی توڑی اور اینگل گرائنڈر کی مدد سے شیشے کے کیبن کاٹ کر قیمتی زیورات نکال لیے۔

پراسیکیوٹر کے مطابق پہلے گرفتار ہونے والوں میں ایک 37 سالہ شخص اور اس کی ساتھی خاتون بھی شامل ہیں، جن کے بچوں کی موجودگی کی بھی تصدیق ہوئی تھی۔

ان دونوں کو اس وقت پکڑا گیا جب ان کا ڈی این اے واردات میں استعمال ہونے والے بکٹ لفٹ سے ملا۔ مذکورہ مرد کے خلاف ماضی میں 11 مجرمانہ ریکارڈ بھی موجود ہیں، جن میں زیادہ تر چوریاں شامل تھیں۔

فرار ہوتے وقت چور ایک قیمتی تاج گرا گئے جو کبھی ایمپرس یوجینی (اہلیہ نپولین سوم) کی ملکیت تھا۔ تاہم وہ آٹھ دیگر قیمتی زیورات لے جانے میں کامیاب ہو گئے، جن میں وہ ہار بھی شامل ہے جو نپولین اول نے اپنی دوسری بیوی ایمپرس میری لوئیز کو تحفے میں دیا تھا۔
