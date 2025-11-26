فاطمہ نسیم پاکستان کیلیے سب سے زیادہ گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے والی خاتون کھلاڑی بن گئیں

گنیز ورلڈ ریکارڈ نے فاطمہ نسیم کو دونوں ہاتھوں میں انڈے پکڑ کر کم سے کم 70 غبارے پھاڑنےکا ہدف دیا تھا

زبیر نذیر خان November 26, 2025
facebook whatsup

پاکستان کی 12 سالہ فاطمہ نسیم ملک کے لیے سب سے زیادہ گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے والی خاتون کھلاڑی بن گئیں۔

تفصیلات کے مطابق گنیز ورلڈ ریکارڈ نےکراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی کی طالبہ کا آٹھواں عالمی ریکارڈ بھی منظور کر لیا اور تصدیقی ایمیل جاری کرکے اسے ورلڈ ریکارڈ ویب سائٹ پر اپڈیٹ  کردیا۔

 

گنیز ورلڈ ریکارڈ کے عالمی دن کے موقع پر فاطمہ نسیم نے دونوں ہاتھوں میں انڈا پکڑ کر غباروں کو پھاڑنے کا عالمی ریکارڈ بنایا تھا۔

گنیز ورلڈ ریکارڈ نے فاطمہ نسیم کو کم سے کم 70 غبارے پھاڑنےکا ہدف دیا تھا، فاطمہ نے ہدف باآسانی حاصل کر لیا اور صرف 30 سیکنڈز میں اپنے ہاتھوں میں انڈا پکڑ کر 76 غبارے پھاڑ ڈالے جبکہ انڈا بھی  ٹوٹنے نہیں دیا۔

 

واضح رہے کہ قبل ازیں فاطمہ نسیم نے4 مرتبہ بھارت کو شکست دی، حال ہی میں انہوں نے عالمی شہرت یافتہ لبرٹی باروس کو بھی مات دی تھی۔

فاطمہ نسیم کو دنیا کے مشکل ترین ریکارڈ توڑنے کا اعزاز حاصل ہے۔

اس سے قبل وہ دونوں ہاتھوں میں انڈا پکڑ کر فل ایکسٹینشن پنچ کا ریکارڈ اپنے نام کرچکی ہیں جبکہ دونوں ہاتھوں سے کہنیاں مارنے کا ریکارڈ بھی فاطمہ کے پاس ہے۔ اسٹرچنگ مقابلوں میں بھی فاطمہ نسیم نمبر ون ہیں۔

گنیز ورلڈ کے عالمی دن کے موقع پر پوری دنیا سے عالمی ریکارڈز بنائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے بہترین اور منتخب امیداوروں  کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔

فاطمہ نسیم پاکستان کے لیے سب سے زیادہ عالمی ریکارڈ بنانے والے راشد نسیم کی صاحبزادی ہیں۔

کسی حکومتی سرپرستی کے بغیر  مسلسل عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے والی فاطمہ نسیم کا کہنا ہے کہ خواہش ہے کہ کبھی میری محنت کو حکومتی سطح پر سراہا جائے، اس طرح مزید ہمت، جذبہ اور عزم کے ساتھ محنت کرکے اپنی پاک سرزمین کا نام مزید  بلند کرسکتی ہوں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

Nov 26, 2025 10:00 PM |
بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

 Nov 26, 2025 08:25 PM |
مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

 Nov 26, 2025 08:07 PM |

متعلقہ

Express News

17 سال میں پہلی بار؛ فٹبالر کو اپنے ہی ساتھی کو تھپڑ مارنے پر ریڈ کارڈ؛ ویڈیو وائرل

Express News

روہت شرما ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے ایمبسیڈر مقرر

Express News

علی ترین نے ملتان سلطانز کی ملکیت چھوڑنے کا اعلان کردیا

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ کا شیڈول جاری، پاک-بھارت ٹاکرا کب ہوگا؟

Express News

اسلام آباد یونائیٹڈ نے 10 سال کے لیے فرنچائز معاہدے کی تجدید کر دی

Express News

پاکستان میں پہلی بار  اے ٹی پی چیلنجر کپ، پاکستانی کھلاڑی مزمل مرتضیٰ کی بڑی جیت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو