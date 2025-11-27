موسیٰ خان کی قائد اعظم ٹرافی میں شاندار ڈبل ہیٹ ٹرک

قائداعظم ٹرافی میں 10 سال بعد کسی بولر نے ڈبل ہیٹ ٹرک کی ہے

اسپورٹس ڈیسک November 27, 2025
اسلام آباد ریجن کے فاسٹ بولر محمد موسیٰ نے قائداعظم  ٹرافی 26-2025 میں ڈبل ہیٹ ٹرک کرلی۔

ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں قائداعظم ٹرافی کے آخری راؤنڈ میں کھیلےگئے میچ میں محمد موسیٰ نے  پشاور کے خلاف لگاتار 4 گیندوں پر 4 وکٹیں حاصل کیں۔

محمد موسیٰ نے پشاور کے خلاف دوسری اننگز میں یہ کارنامہ سرانجام دیا۔ انہوں نے پہلی اننگز میں بھی 5 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

واضح رہے کہ قائداعظم ٹرافی میں 10 سال بعد کسی بولر نے ڈبل ہیٹ ٹرک کی ہے۔

محمد موسیٰ کی شاندار بولنگ کی بدولت اسلام آباد نے پشاور کے خلاف اننگز اور 77 رنز  سے فتح حاصل کی۔
