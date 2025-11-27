بلوچستان میں اے این ایف کی کامیاب کارروائیاں، بھاری مقدار میں منشیات برآمد

اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کرلیں۔
ترجمان اے این ایف کے مطابق یارو میں دو موٹر سائیکل سواروں سے 21 کلوگرام چرس برآمد کی گئی۔ کوئٹہ کے علاقے مشرقی بائی پاس کے قریب ایک موٹر سائیکل سوار سے 14 کلوگرام چرس قبضے میں لی گئی۔
اے این ایف نے سرحدی شہر چمن میں کارروائی کرتے ہوئے 100 کلوگرام آئس اور سینکڑوں کلو گرام چرس برآمد کی جبکہ کیچ کے علاقے خلیل آباد سیٹلائٹ ٹاؤن کیچ کے چھاپے کے دوران 499 کلوگرام چرس برآمد کرلی گئی۔
ترجمان اے این ایف کے مطابق تمام واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف انسدادِ منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرلیے گئے ہیں جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔