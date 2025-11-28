اسلام آباد:
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دھرنا ختم کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تاہم سہیل آفریدی کی چیف جسٹس سے ملاقات نہ ہو سکی۔
سہیل آفریدی نے ملاقات کرکے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست دائر کرنی تھی۔ وزیر اعلیٰ، علیمہ خان اور وکلا چیف جسٹس کے سیکرٹری کے آفس سے روانہ ہوگئے۔
ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کا غیر رسمی گفتگو میں کہنا تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملنے سے انکار کر دیا، چیف جسٹس کسی سے ملاقات نہیں کر رہے، چیف جسٹس نے نہ ایڈووکیٹ جنرل اور نہ کسی وکیل سے ملاقات کی۔
اس موقع پر وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہماری شنوائی نہیں ہوئی، ہمیں چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا میں آپ سے نہیں مل سکتا۔
انکا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے آج نا قومی اسمبلی نا سینیٹ کا اجلاس چلنے دیں گے، آئندہ منگل کو ہائیکورٹ کے باہر بھی اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی اکٹھے ہوں گے۔
واضح رہے کہ پی ٹی آئی قیادت عدالتی حکم پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوشاں ہے۔