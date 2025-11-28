اسرائیل کی حمایت پر مقبول ترین فلم اسٹرینجر تھنگز 5 کا دنیا بھر میں بائیکاٹ

فلم کے بائیکاٹ کی مہم سوشل میڈیا پر جاری ہے جس کی وجہ سے سیریز کو بڑا دھچکا پہنچ سکتا ہے

ویب ڈیسک November 28, 2025
facebook whatsup

معروف ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی سب سے مقبول سائنس فکشن انگلش سیریز اسٹرینجر تھنگز کے آخری سیزن کے ریلیز ہوتے ہی بائیکاٹ کے مطالبات سامنے آئے ہیں۔

اسٹرینجرز تھنگز کے بائیکاٹ کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سیریز میں شامل اداکار کی جانب سے فلسطین میں ہونے والے ظلم پر اسرائیلی مظالم اور صہیونیت کی حمایت ہے۔

کاسٹ میں شامل اداکار برملا صہیونی نظریے کا پرچار کرتے نظر آئے اور صارفین کو یہ سب کچھ اُس وقت یاد آیا جب اسٹرینجر تھنگز کے پانچویں سیزن کی پہلی قسط جاری ہوئی۔

May be an image of ‎text that says "‎y STI SINAGER 瘦 AN GER للى GS on Netflix! INDIAN PEOPLE IN SOLIDARITY WITH PALESTINE BDSINDIA BDS INDIA‎"‎

فلسطین میں ہونے والے مظالم کی مذمت اور کھل کر مخالفت کرنے والوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بائیکاٹ کریں اور اب سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مہم بھی چلائی جارہی ہے۔

بائیکاٹ اسٹرینجرز تھنگر کی مہم دنیا بھر میں جاری ہے جس کی وجہ سیریز میں ول بائرز کا اہم کردار نبھانے والے اداکار نوح شناب کی جانب سے صہونی نظریے کی حمایت ہے اور انہوں نے انسٹاگرام پر اس حوالے سے پوسٹ بھی کی تھی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LPC (@landpalestine)

انہوں نے یہ پوسٹ 7 اکتوبر کو کی جس کے بعد صارفین نے شدید ردعمل دیا اور پھر یہ معاملہ دب گیا تھا تاہم ایک بار پھر صارفین کی توجہ اس جانب دلائی گئی ہے۔

اداکار نے پوسٹ میں حماس کے حملے کی مذمت اور اسرائیل کے ردعمل کی حمایت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ  ایک یہودی امریکی ہونے کی حیثیت سے میں اسرائیل میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر خوفزدہ ہوں کیونکہ انہیں حماس نے بے دردی کے ساتھ نشانہ بنایا۔

A growing social media campaign is urging viewers to boycott the upcoming fifth season of Netflix's hit series Stranger Things, citing cast member Noah Schnapp’s conduct and comments regarding the 'Israeli' genocide on Gaza.

The boycott movement, gaining traction on platforms… pic.twitter.com/ZwyORZALB4

— Ehab Judeh (إيهاب جودة) (@ehab_judeh) November 27, 2025

انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ بچوں، عورتوں اور اسرائیل کے دفاع کیلیے لڑنے والے فوجیوں کے قتل پر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے جبکہ انہوں نے فلسطین اور اسرائیل دونوں میں امن کی بات بھی کی تھی۔

اداکار نے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید ردِعمل آنے پر اپنی اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کردیا تھا مگر اب ایک بار پھر اُن کی پوسٹ کا اسکرین شارٹ وائرل ہورہا ہے۔

I officially hate you @Netflix for dropping #StrangerThings5 in EMIs 😭
Ending Episode 4 with that reveal?? Like WHY ?😭
Sorry #STEVE,but #WILLBYERS is about to flip the whole damn game this season.🥹🤌🏻
Still full goosebumps… OMG😳 i'm just speechless and in emotional shock.🥹😳 pic.twitter.com/gW3lgDnZGP

— ❥₩ɆĐ₦Ɇ₴Đ₳Ɏ🥀ᶻᵃᵏʰᶠⁱʸᵃ✍︎ (@InkOfWednesday) November 28, 2025

فلمی مبصرین کا ماننا ہے کہ اگر اسی طرح سے بائیکاٹ کی مہم سوشل میڈیا پر جاری رہی تو اسٹرینجر تھنگز اُس طرح کامیابی حاصل نہیں کرسکے گی جس طرح پہلے کے چار سیزن اپنے نام کیے اور ریکارڈ بنایا تھا۔

مبصرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اداکار نوح شناب اپنی پوسٹ پر معذرت اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے اس سیریز کو کامیاب بنوا سکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

 Nov 28, 2025 08:23 PM |
اسرائیل کی حمایت پر مقبول ترین فلم اسٹرینجر تھنگز 5 کا دنیا بھر میں بائیکاٹ

اسرائیل کی حمایت پر مقبول ترین فلم اسٹرینجر تھنگز 5 کا دنیا بھر میں بائیکاٹ

 Nov 28, 2025 07:48 PM |
بھارتی اداکارہ کے شوہر پر سنگین الزامات، مقدمہ درج کروادیا

بھارتی اداکارہ کے شوہر پر سنگین الزامات، مقدمہ درج کروادیا

 Nov 28, 2025 06:18 PM |

متعلقہ

Express News

اداکارہ ماہرہ خان کی شوہر کے ساتھ انٹری، ویڈیو وائرل

Express News

لازوال عشق: ’اب یہ ترکی کو بدنام کروائیں گی‘

Express News

’قائد کی ایک جھلک دکھائی جائے‘، اداکار بلال قریشی کا عمران خان سے متعلق افواہوں پر مطالبہ

Express News

انڈسٹری میں سب سے زیادہ فلرٹ کون اداکار کرتا ہے؟ مہوش حیات نے بتادیا

Express News

ٹک ٹاکر ربیکا خان کی مایوں کی تقریب، تصاویر اور ویڈیو سامنے آگئی

Express News

دھرمیندر کے انتقال کے بعد ہیما مالنی کا پہلا جذباتی ردعمل سامنے آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو