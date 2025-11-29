کراچی: اورنگی ٹاؤن میں اے وی ایل سی پولیس سے مبینہ مقابلے میں ایک ملزم ہلاک

ہلاک ملزم کے قبضے سے پولیس نے اسلحہ برآمد کرلیا

اسٹاف رپورٹر November 29, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

 اورنگی ٹاؤن میں اے وی ایل سی پولیس سے مبینہ مقابلے کے دوران ایک ملزم مارا گیا۔ 

ریسکیو حکام کے مطابق اورنگی ٹاون کے علاقے ایرانی کیمپ رحیم شاہ قبرستان کے قریب اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل پولیس کا مسلح ملزمان سے مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ۔

مقابلے کے دوران دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملزمل  ہلاک ہوگیا جس کی لاش چھیپا ایمبولنس کے ذریعے اسپتال منتقل کردی گئی، پولیس کےمطابق ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت خالد حسین ولد بشیر احمد کے نام سے ہوئی۔

ہلاک ملزم کے قبضے سے پولیس نے اسلحہ برآمد کرلیا، تاہم ملزم خالد کا کریمنل ریکارڈ چیک کیا جارہا ہے۔
