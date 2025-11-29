امریکا کی تاریخ کا ایسا دن جس میں سب سے زیادہ سزائے موت دی گئیں

یہ واقعہ آج بھی امریکا کی سب سے بڑی اجتماعی سزائے موت سمجھا جاتا ہے

ویب ڈیسک November 29, 2025
امریکا کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے جو سب سے زیادہ سزائے موت دیے جانے کے حوالے سے درج ہے۔

ایک دن میں سب سے زیادہ سزائے موت دیے جانے کا واقعہ 26 دسمبر 1862 کو پیش آیا۔ یہ سب سے بڑا اجتماعی پھانسی کا واقعہ ہے۔

لوگوں کو پھانسی کی سزا مینیسوٹا ریاست کے شہر مینکیٹو میں دی گئی۔ اس میں 38 افراد کو ایک ہی دن میں پھانسی دی گئی۔

یہ ڈکوٹا جنگ کی بات ہے جو 1862 کو پیش آئی جس میں ڈکوٹا کے مقامی افراد نے ریاست کی جانب سے امتیازی سلوک اور متعصبانہ رویے کی وجہ سے حکومت کیخلاف ہتھیار اٹھائے۔ بعدازاں ریاستی حکم پر ڈکوٹا کے 38 مقامی افراد کو پھانسی دے دی گئی۔

ویسے تو ڈکوٹا جنگ میں ملوث تقریباً 303 افراد کو سزائے موت سنائی گئی تھی تاہم صدر ابراہم لنکن نے کیسز کا دوبارہ جائزہ لیا اور صرف 38 افراد کی سزا برقرار رکھی۔

اس دن مینکیٹو میں ایک بڑا لکڑی کا پھانسی گھاٹ بنایا گیا جہاں تمام افراد کو بیک وقت پھانسی دی گئی۔
