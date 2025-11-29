یورپی یونین میں سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق نئی پابندیوں کی تیاری

یورپی یونین سوشل میڈیا اور اے آئی کے استعمال پر نئی پابندیوں اور ضابطوں کی تیاری کر رہی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں سوشل میڈیا، ویڈیو-شیئرنگ پلیٹ فارمز اور اے آئی چیٹ بوٹس تک رسائی کے لیے یورپ بھر میں “کم از کم عمر 16 سال مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
اس قرارداد کے مطابق، اگر کوئی 13 سے 16 سال کی عمر کے بچے ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرنا چاہیں تو اُنہیں ماں/باپ یا سرپرست کی اجازت درکار ہوگی اور 13 سال سے کم عمر کے بچوں کی رسائی مکمل طور پر ممنوع ہوگی۔
اس قانون کے تحت، ایسے اے آئی سسٹمز جنہیں شدید خطرہ شمار کیا جائے گا، اُن پر پابندی یا سخت قواعد ہوں گے۔ یہ ضابطے حقوقِ انسانی، نجی زندگی، میرٹ اور شفافیت کو مقدم رکھتے ہوئے شہریوں کو محفوظ بنانے اور اے آئی کے غلط استعمال کو روکنے کے مقصد سے بنائے گئے ہیں۔
یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ سماجی رابطے اور آن-ڈیمانڈ میڈیا پلیٹ فارمز کا نئے قواعد کے تحت جائزہ اور انہیں مزید ذمہ دار بنانے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر ایسے جن پر اشتہارات اور اے آئی ٹولز استعمال ہوتے ہیں۔