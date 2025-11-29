یورپی یونین میں سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق نئی پابندیوں کی تیاری

تبدیلی کا مقصد شہریوں کو غلط معلومات، ڈیجیٹل تشویش، نجی ڈیٹا کے غلط استعمال اور اے آئی کی برائیوں سے بچایا جائے

ویب ڈیسک November 29, 2025
یورپی یونین سوشل میڈیا اور اے آئی کے استعمال پر نئی پابندیوں اور ضابطوں کی تیاری کر رہی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں سوشل میڈیا، ویڈیو-شیئرنگ پلیٹ فارمز اور اے آئی چیٹ بوٹس تک رسائی کے لیے یورپ بھر میں “کم از کم عمر 16 سال مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 

اس قرارداد کے مطابق، اگر کوئی 13 سے 16 سال کی عمر کے بچے ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرنا چاہیں تو اُنہیں ماں/باپ یا سرپرست کی اجازت درکار ہوگی اور 13 سال سے کم عمر کے بچوں کی رسائی مکمل طور پر ممنوع ہوگی۔ 

اس قانون کے تحت، ایسے اے آئی سسٹمز جنہیں شدید خطرہ شمار کیا جائے گا، اُن پر پابندی یا سخت قواعد ہوں گے۔ یہ ضابطے حقوقِ انسانی، نجی زندگی، میرٹ اور شفافیت کو مقدم رکھتے ہوئے شہریوں کو محفوظ بنانے اور اے آئی کے غلط استعمال کو روکنے کے مقصد سے بنائے گئے ہیں۔ 

یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ سماجی رابطے اور آن-ڈیمانڈ میڈیا پلیٹ فارمز کا نئے قواعد کے تحت جائزہ اور انہیں مزید ذمہ دار بنانے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر ایسے جن پر اشتہارات اور اے آئی ٹولز استعمال ہوتے ہیں۔
