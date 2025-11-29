سونے کی قیمت میں آج پھر بڑا اضافہ

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 53ڈالر کے اضافے سے 4ہزار 218ڈالر کی سطح پر آگئی 

ویب ڈیسک November 29, 2025
facebook whatsup

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں آج بڑا اضافہ ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 53ڈالر کے اضافے سے 4ہزار 218ڈالر کی سطح پر آگئی۔

عالمی مارکیٹ میں اضافے کے باعث ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 5ہزار 300روپے کے اضافے سے 4لاکھ 44ہزار 162روپے کی سطح پر آگئی۔

اس کے علاوہ فی دس گرام سونے کی قیمت 4ہزار 544روپے بڑھ کر 3لاکھ 80ہزار 797روپے کی سطح پر آگئی۔

 اسی طرح فی تولہ چاندی کی قیمت بھی 267روپے کے اضافے سے 5ہزار 909روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت 229 روپے کے اضافے سے 5ہزار  066 روپے کی سطح پر آگئی
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان مخالف بھارتی فلم ’دھریندر‘ ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار

پاکستان مخالف بھارتی فلم ’دھریندر‘ ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار

 Nov 29, 2025 03:31 PM |
ڈکی بھائی اور عروب جتوئی عدالت میں پیش، کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی

ڈکی بھائی اور عروب جتوئی عدالت میں پیش، کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی

 Nov 29, 2025 01:40 PM |
خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

 Nov 29, 2025 12:44 PM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد متاثرین کے تحفظ کا قانون جلد اسمبلی سے منظور ہونے کا امکان

Express News

اسلام آباد؛ سابقہ منگیتر نے مبینہ طور پر نئی نویلی دلہن کو قتل کردیا

Express News

خود کو سینیٹر نیاز احمد ظاہر کرکے انکے دوست سے رقم ہتھیانے والا نوسرباز گرفتار

Express News

شہر قائد میں سردی بڑھ گئی، تیز ہوائیں اتوار تک چلنے کا امکان

Express News

افغانستان بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، فیصل کریم کنڈی

Express News

اے این پی کی 28 ویں ترمیم کی مشروط حمایت، خیبرپختونخوا کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو