سونے کی قیمت میں آج پھر بڑا اضافہ

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں آج بڑا اضافہ ہوگیا۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 53ڈالر کے اضافے سے 4ہزار 218ڈالر کی سطح پر آگئی۔
عالمی مارکیٹ میں اضافے کے باعث ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 5ہزار 300روپے کے اضافے سے 4لاکھ 44ہزار 162روپے کی سطح پر آگئی۔
اس کے علاوہ فی دس گرام سونے کی قیمت 4ہزار 544روپے بڑھ کر 3لاکھ 80ہزار 797روپے کی سطح پر آگئی۔
اسی طرح فی تولہ چاندی کی قیمت بھی 267روپے کے اضافے سے 5ہزار 909روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت 229 روپے کے اضافے سے 5ہزار 066 روپے کی سطح پر آگئی