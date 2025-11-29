کراچی، کلفٹن میں خاتون کو قتل کرنے والا ملزم پکڑا گیا

ملزم نے وقوعہ کے شواہد مٹانے کے لیے مقتولہ کا چہرہ پتھر سے مسخ کرنے اور لائٹر سے انگلیاں جلانے کا اعتراف کیا

ویب ڈیسک November 29, 2025
facebook whatsup

بوٹ بیسن پولیس نے ٹیکنیل ٹریسنگ کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے خاتون کے قتل میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق مقتولہ کی 25 نومبر کو کلفٹن بلاک ٹو چائنہ پورٹ کے قریب سے تشدد زدہ نیم برہنہ لاش ملی تھی مقتول 22 نومبر کو گھر سے سودہ لینے نکلی تھی اور پھر لاپتہ ہوگئی تھی۔

بوٹ بیسن پولیس نے ٹیکنیل ٹریسنگ کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے خاتون کے قتل میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ، ایس ایچ او بوٹ بیسن انسپکٹر سید راشد علی نے بتایا کہ گرفتار ملزم احتشام ولد صادق نے 49 سالہ خاتون شہناز مسیح زوجہ ارشد گل سر پر بلاک کے وار کر کے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی شناخت مٹانے کے لیے چہرے پر بلاک مار مار کر مسخ کرکے لاش کلفٹن بلاک 2 چائنہ پورٹ اتوار بازار کے قریب جھاڑیوں میں پھینک دی تھی۔

مقتولہ شہناز مسیح بلدیہ ٹاؤن مدینہ کالونی کی رہائشی تھی جو گرفتار ملزم کو پہلے سے جانتی تھی مقتولہ کو ملزم نے رقم کے لین دین کے تنازعے پر قتل کیا تھا۔ گرفتار ملزم اختر کالونی کا رہائشی ہے جبکہ اس کا آبائی تعلق اٹک سے ہے۔ گرفتار ملزم سے مقتولہ کا موبائل فون بھی برآمد کرلیا گیا۔

گرفتار ملزم نے اعترافِ جرم کرلیا ہے۔ ملزم خاتون کو پہلے سے جانتا تھا اور اس نے پیسوں کے تنازع پر قتل کا انکشاف کیا ہے۔

قتل کا مقدمہ 302 کے تحت مقتولہ کے بیٹے عادل کی مدعیت میں بوٹ بیسن تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ مقتولہ کا ایک بیٹا اورایک بیٹی ہیں جو شادی شدہ ہیں ، پولیس گرفتار ملزم سے مزید تفتیش کر رہی ہے ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان مخالف بھارتی فلم ’دھریندر‘ ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار

پاکستان مخالف بھارتی فلم ’دھریندر‘ ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار

 Nov 29, 2025 03:31 PM |
ڈکی بھائی اور عروب جتوئی عدالت میں پیش، کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی

ڈکی بھائی اور عروب جتوئی عدالت میں پیش، کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی

 Nov 29, 2025 01:40 PM |
خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

 Nov 29, 2025 12:44 PM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد متاثرین کے تحفظ کا قانون جلد اسمبلی سے منظور ہونے کا امکان

Express News

اسلام آباد؛ سابقہ منگیتر نے مبینہ طور پر نئی نویلی دلہن کو قتل کردیا

Express News

خود کو سینیٹر نیاز احمد ظاہر کرکے انکے دوست سے رقم ہتھیانے والا نوسرباز گرفتار

Express News

شہر قائد میں سردی بڑھ گئی، تیز ہوائیں اتوار تک چلنے کا امکان

Express News

افغانستان بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، فیصل کریم کنڈی

Express News

اے این پی کی 28 ویں ترمیم کی مشروط حمایت، خیبرپختونخوا کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو