کراچی، کلفٹن میں خاتون کو قتل کرنے والا ملزم پکڑا گیا

بوٹ بیسن پولیس نے ٹیکنیل ٹریسنگ کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے خاتون کے قتل میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔
تفصیلات کے مطابق مقتولہ کی 25 نومبر کو کلفٹن بلاک ٹو چائنہ پورٹ کے قریب سے تشدد زدہ نیم برہنہ لاش ملی تھی مقتول 22 نومبر کو گھر سے سودہ لینے نکلی تھی اور پھر لاپتہ ہوگئی تھی۔
بوٹ بیسن پولیس نے ٹیکنیل ٹریسنگ کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے خاتون کے قتل میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ، ایس ایچ او بوٹ بیسن انسپکٹر سید راشد علی نے بتایا کہ گرفتار ملزم احتشام ولد صادق نے 49 سالہ خاتون شہناز مسیح زوجہ ارشد گل سر پر بلاک کے وار کر کے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی شناخت مٹانے کے لیے چہرے پر بلاک مار مار کر مسخ کرکے لاش کلفٹن بلاک 2 چائنہ پورٹ اتوار بازار کے قریب جھاڑیوں میں پھینک دی تھی۔
مقتولہ شہناز مسیح بلدیہ ٹاؤن مدینہ کالونی کی رہائشی تھی جو گرفتار ملزم کو پہلے سے جانتی تھی مقتولہ کو ملزم نے رقم کے لین دین کے تنازعے پر قتل کیا تھا۔ گرفتار ملزم اختر کالونی کا رہائشی ہے جبکہ اس کا آبائی تعلق اٹک سے ہے۔ گرفتار ملزم سے مقتولہ کا موبائل فون بھی برآمد کرلیا گیا۔
گرفتار ملزم نے اعترافِ جرم کرلیا ہے۔ ملزم خاتون کو پہلے سے جانتا تھا اور اس نے پیسوں کے تنازع پر قتل کا انکشاف کیا ہے۔
قتل کا مقدمہ 302 کے تحت مقتولہ کے بیٹے عادل کی مدعیت میں بوٹ بیسن تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ مقتولہ کا ایک بیٹا اورایک بیٹی ہیں جو شادی شدہ ہیں ، پولیس گرفتار ملزم سے مزید تفتیش کر رہی ہے ۔