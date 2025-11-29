سہ ملکی سیریز فائنل، سری لنکا کا پاکستان کو جیت کیلیے 115 رنز کا ہدف

سری لنکا کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی ، 7 کھلاڑی صرف 16 رنز بناسکے

ویب ڈیسک November 29, 2025
راولپنڈی:

سہ ملکی ٹی 20 سیریز کے فائنل میں سری لنکا نے پاکستان کو جیت کیلیے 115 رنز کا ہدف دے دیا۔

راولپنڈی میں کھیلے جارہے میچ میں سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔

سری لنکا نے آغاز اچھا نہ ملا ایک آؤٹ ہونے کے بعد 64 رنز کی شراکت قائم ہوئی جو ٹوٹتے ہی لنکن ٹیم کی بیٹنگ لائن ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی اور 7 کھلاڑی صرف 16 رنز ہی بناسکے۔

سری لنکا نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو 20 کے مجموعی اسکور پر شاہین آفریدی نے پاتھم نسانکا کو 11 کے انفرادی اسکور پر پویلین بھیج دیا۔ 

اس کے بعد محمد نواز نے سری لنکن بلے بازوں کی 64 رنز کی پارنٹر شپ کو توڑا اور کوشل مینڈس کو 14 کے انفرادی جبکہ 84 کے مجموعی اسکور پر پویلین بھیج دیا۔

اس کے بعد صائم ایوب نے کامل مشرا کی بڑی وکٹ لیتے ہوئے سری لنکن ٹیم کو دھچکا پہنچایا، مشرا نے 47 گیندوں پر 4 چھکوں اور 2 چوکوں کی مدد سے 59 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، یوں 98 رنز پر تیسری وکٹ بھی گر گئی۔

شاہین آفریدی، محمد نواز نے تین تین جبکہ ابرار احمد نے دو، صائم ایوب اور سلمان مرزا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ کامل مشرا 59 رنز بناکر نمایاں بلے باز رہے جبکہ سری لنکا کے 8 کھلاڑی ڈبل فیگر میں بھی داخل نہ ہوسکے۔

دونوں ٹیمیں ٹائٹل کی جنگ کے لیے راولپنڈی میں مدمقابل ہیں۔ آج کے میچ کیلئے پاکستان ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، محمد وسیم کی جگہ شاہین آفریدی کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔

فائنل میچ کے آغاز سے قبل سری لنکا میں شدید موسم کے باعث جان کی بازی ہارنے والوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔

واضح رہے کہ سری لنکا نے آخری لیگ میچ میں پاکستان کو 6 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ زمبابوے کی ٹیم چار میں سے صرف ایک میچ جیت سکی اور فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگئی تھی۔

دونوں ٹیموں کی پلیئنگ الیون:

پاکستان: صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، بابر اعظم، سلمان آغا (کپتان)، فخر زمان، عثمان خان (وکٹ کیپر)، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، سلمان مرزا، ابرار احمد


سری لنکا: پاتھم نسانکا، کامل مشارا، کوشل مینڈس (وکٹ کیپر)، کوشل پریرا، جانتھ لیاناگے، داسن شاناکا (کپتان)، پوان رتنا نائیکے، ونانندو ہسارنگا، دشننتھا چمیرا، مہیش تھیکشانا، ایشان مالنگا
