فیڈرل ٹریژری آفس، 29 کروڑ کا کرپشن اسکینڈل، 20 ملزمان گرفتار، مقدمات درج

اصل نقصان کا تعین 10 سالہ فرانزک آڈٹ کے بعد ممکن ہوگا، ایف آئی اے

صالح مغل November 30, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

وفاقی دفترِ خزانہ (فیڈرل ٹریژی آفس)اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر منظم بے ضابطگیاں و میگا کرپشن اسکینڈل بے نقاب ہوا ہے۔ 

ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے اسٹامپ پیپر فیس، کورٹ فیس اور فارن بلز کی مد میں قومی خزانے کو 29کروڑ روپے کا نقصان پہچانے پر سینئیر آڈیٹر عادل مقبول سمیت 71افسروں و اہلکاروں  اور اسٹامپ وینڈرز کے خلاف مقدمہ درج کر کے 20 کو گرفتار کرلیا۔

ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل افضل خان نیازی کی سربراہی میں ایف آئی اے اور اسلام آباد پولیس کا گرفتاریوں کیلئے کریک ڈاؤن گزشتہ رات  کیا گیا۔

حکام کے مطابق تھانہ آبپارہ کے ریکارڈ کی بنیاد پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی سی اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے  انکوائری  کی تو  ثابت ہوا کہ ایف ٹی او اور ڈی آر اے کے افسران و عملے کی مبینہ ملی بھگت سے  جعلی اور بوگس لائسنس جمع کرا کے اسٹامپ پیپرز حاصل کیے گئے اور  اسٹامپ پیپر فیس، کورٹ فیس اور فارن بلز بھی خزانے میں جمع نہیں کرائے گئے۔

جس پر ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زون شہزاد ندیم بخاری کی منظوری کے بعد سینئر آڈیٹر عادل مقبول سمیت ایف ٹی او اور ڈی آر اے برانچ کے 71 افسران و اہلکاروں اور اسٹامپ وینڈرز کے خلاف  فراڈ دھوکہ دہی، مبینہ کرپشن اور اعانت جرم کی دفعات 109، 409، 420، 467، 471 پی پی سی اور 5(2)47 پی سی اے 1947 کے تحت درج کرلیا گیا۔

ایف آئی آر کے متن کے مطابق جعلی لائسنسوں پر 2,638 بوگس TR-32 چلان جاری کیے گئے جس سے قومی خزانے کو 29 کروڑ 64 لاکھ 98 ہزار روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔

ایف آئی اے کی ٹیم نے  اسلام آباد ،راولپنڈی اور دیگر علاقوں میں کریک ڈائون کرتے ہوئے عادل مقبول سمیت  20 ملزمان کو گرفتار کرلیا  جبکہ دیگر کی گرفتاریوں کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے۔

ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اصل نقصان کا تعین 10 سالہ فرانزک آڈٹ کے بعد ممکن ہوگا جبکہ تفتیش میں اے ڈی سی آر امتیاز جنجوعہ، سپریٹنڈنٹ محمد ارشد سمیت دیگر متعلقہ افسران کے کردار کا تعین بھی کیا جائے گا۔

ڈپٹی ڈائریکٹر افضل خان نیازی کی نگرانی میں ایس ایچ او شمس خان گوندل اور ٹیم تفتیش میں مصروف ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیا آپ اس بچی کو پہچانے، جو آج کی مشہور اداکارہ ہے؟

کیا آپ اس بچی کو پہچانے، جو آج کی مشہور اداکارہ ہے؟

 Nov 29, 2025 07:01 PM |
پیسوں کےلیے ناچنے پر مجبور کیا گیا، مشہور بھارتی اداکارہ کا انکشاف

پیسوں کےلیے ناچنے پر مجبور کیا گیا، مشہور بھارتی اداکارہ کا انکشاف

 Nov 29, 2025 06:21 PM |
وزن بڑھانے کی کوشش نے 30 سالہ فٹنس انفلوئنسر کی جان لے لی

وزن بڑھانے کی کوشش نے 30 سالہ فٹنس انفلوئنسر کی جان لے لی

 Nov 29, 2025 05:42 PM |

متعلقہ

Express News

شہر میں ٹریلر سے ایک اور جان لیوا حادثے میں نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا

Express News

سری لنکا میں طوفان دتواہ سے تباہی، پاک بحریہ نے امدادی کارروائیاں شروع کردیں

Express News

وزیراعظم کا لندن میں طبی معائنہ، قیام بڑھانے کا فیصلہ

Express News

وزیراعظم کی سہ ملکی سیریز کے کامیاب انعقاد پر محسن نقوی اور کرکٹ بورڈ کی تعریف

Express News

اندھا کیس حل، سفاک بیٹے نے فجر کی نماز کیلیے جانے والے باپ کو فائرنگ کر کے قتل کیا، ہوشربا انکشافات

Express News

سفارتی روابط میں کمی سے ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ جاتی ہے، سابق وزیرخارجہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو