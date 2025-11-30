آج ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا 58 واں یومِ تاسیس منایا جارہا ہے جس پر ملک کے سو سے زائد مقامات پر اجتماعات کاانعقاد کیاجائےگا۔
تفصیلات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری یوم تاسیس کےاجتماعات سےبیک وقت خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا خطاب 100سےزائد شہروں میں بیک وقت سنا جائےگا۔ کراچی ڈویژن کےتحت کورنگی میں یوم تاسیس کےموقع پر جلسہ ہوگا۔
کورنگی عید گاہ. گراونڈ میں جلسےکی تیاریاں جاری ہیں جبکہ جلسہ گاہ میں اسٹیج،قد آور اسکرین لگادی گیئں ہیں۔ جلسہ گاہ پیپلزپارٹی ،ذیلی تنظیموں کےجھنڈوں خیرمقدمی بینرز سےسجایاگیاہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے 58 ویں یومِ تاسیس پر وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے 58ویں یومِ تاسیس پر عوام کے نام پیغام جاری کیا۔
تفصیلات کے مطابق مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی حقوق اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، جمہوریت کی بالادستی، آئین کا تحفظ اور عوامی حکومت ہمارا بنیادی مشن ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن پر عمل ہمارا عزم ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے 58 یوں تاسیس پر عوام، جیالوں اور قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کا راز عوام کو طاقت کا سرچشمہ ماننا ہے۔ جمہوریت اور آئین کی بالادستی پیپلز پارٹی کی بنیادی پہچان ہے۔ سندھ حکومت عوامی خدمت اور ترقی کے ایجنڈے پر مسلسل گامزن ہے۔
انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی قیادت کی جدوجہد نے ملکی سیاست کو نئی سمت دی، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آمریت کا مقابلہ کر کے جمہوریت کی راہ ہموار کی۔ شہید بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر کا وژن آج بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ شہید بھٹو کا تصور، محترمہ بینظیر کی جدوجہد، صدر زرداری کا حوصلہ اور چیئرمین بلاول کی محنت زندہ ہے۔
بلاول بھٹو کا پیغام
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے بانی اراکین، قائدین اور بے شمار جیالوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس جمہوریت، باوقار مساوات اور سماجی انصاف کی جدوجہد سے جنم لینے والی عوامی تحریک کا جشن ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ مظلوموں کے حقوق کی ڈھال بنی رہی ہے۔ قائدِ عوام سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تک پیپلز پارٹی نے تاریخی جدوجہد اور بے مثال قربانیاں دیں ہیں۔
قائدِ عوام نے عوام کو بااختیار بنانے کے لیے چ آواز بلندی کی اور بی بی شہید نے جمہوریت کے لیے بے مثال جدوجہد کی۔ ہماری پارٹی کا سفر ہمارے شہداء کی قربانیوں سے رقم ہے اور کارکنوں کی استقامت نے اسے مضبوط بنایا۔
انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں پاکستان نے بے مثال کامیابیوں کا دور دیکھا۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر قیادت آئین کی بحالی اور تاریخی 18ویں ترمیم منظور ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری کی قیادت نے صوبائی خود مختاری اور مفاہمت و جمہوری تسلسل کے لیے اقدام کو ممکن بنایا۔
انہوں نے مزید کہا کہ آئیے! ہم سب مِل کر قربانی، جراَت اور عوامی طاقت کی اس میراث کو آگے بڑھائیں۔ ہمارا سفر جاری ہے۔
شرجیل میمن کا پیغام
سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا قیام عوام سے ایک وعدہ تھا کہ اس ملک کے عام انسان کو بھی عزت اور اختیار ملے گا۔
تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم اپنے شہیدوں، کارکنوں اور قائدین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس وطن کی جمہوریت کو اپنے خون سے سینچا، آج کا دن صرف ایک جماعت کی سالگرہ نہیں، ایک جدوجہد کی یاد ہے جس نے ملک میں جمہوری روایات کو زندہ رکھا۔
انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جب وجود میں آئی تو یہ محض سیاسی جماعت نہیں تھی، ایک نیا رجحان تھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت سے شروع ہونے والا یہ سفر بے نظیر بھٹو کی شہادتوں سے گزر کر آج بھی قائم ہے۔ پیپلز پارٹی نے قدم قدم پر اپنی قیادت اور اپنے کارکنوں کا خون دے کر اس ملک میں ووٹ کی حرمت، شہری آزادیوں اور پارلیمانی نظام کو بچایا۔
جمہوریت کے جس چراغ کو بارہا بجھایا گیا، اسے پیپلز پارٹی نے ہی اپنے زخموں کی تپش سے دوبارہ روشن کیا۔ پیپلزپارٹی کے علاوہ ملکی تاریخ میں کوئی اور جماعت نہیں جس نے اپنی قیادت کو مقتل جاتے دیکھا ہو۔ جمہوریت، آئین، وفاق اور عوامی حقِ رائے دہی کے لیے جو قربانیاں پیپلز پارٹی نے دی ہیں، وہ تاریخ میں لازوال ہیں۔