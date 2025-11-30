سڈنی میں فضائی کرتب کے دوران دو طیارے ٹکرا گئے، ایک پائلٹ جاں بحق

آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دورانِ پرواز دو چھوٹے طیارے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں ایک طیارہ تباہ ہوگیا اور اس کا پائلٹ ہلاک ہوگیا۔
حادثہ سڈنی کے جنوب مغربی حصے میں نیپیئر فیلڈ ایئر فیلڈ کے قریب پیش آیا، جہاں دونوں طیارے فضائی کرتب کی مشق کے بعد واپس آ رہے تھے۔
حکام کے مطابق تباہ ہونے والے طیارے میں موجود پائلٹ کی لاش ملبے سے برآمد کر لی گئی، جبکہ دوسرا طیارہ بحفاظت ایئرپورٹ پر اتر گیا اور اس کا پائلٹ محفوظ رہا۔ مقامی رہائشیوں کو جائے حادثہ کے قریب جانے سے روک دیا گیا ہے۔
آسٹریلین ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو نے تصادم کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق دونوں طیاروں کے پائلٹس ’فریڈم فارمیشن ڈسپلے ٹیم‘ کا حصہ تھے اور دیگر دو طیاروں کے ساتھ ٹیم کی مشق کے دوران حادثہ پیش آیا۔
ابھی یہ واضح نہیں ہوسکا کہ طیارے آپس میں کس وجہ سے ٹکرائے، تاہم حکام نے تمام تفصیلات جاننے کے لیے جامع تحقیق کا عندیہ دیا ہے۔