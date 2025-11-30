بھارت اور جنوبی افریقا کے میچ میں مداح میدان میں گھس کر ویرات کوہلی سے جا لپٹا

بھارت اور جنوبی افریقا کے درمیان پہلے ون ڈے میچ کے دوران سیکیورٹی کی سنگین ناکامی اس وقت سامنے آئی جب ایک شخص حفاظتی رکاوٹیں توڑ کر میدان میں داخل ہوگیا اور پچ پر موجود ویرات کوہلی سے جا لپٹا۔
بھارت کے مایہ ناز بیٹسمین ویرات کوہلی نے جنوبی افریقا کے خلاف پہلے ون ڈے میں 135 رنز کی اننگز کھیل کر اپنی 52 ویں ون ڈے سنچری بنا لی۔
جیسے ہی انہوں نے سنچری مکمل کی تو ایک شائق نہ صرف سیکیورٹی توڑ کر میدان میں داخل ہوا بلکہ سیدھا کوہلی کے قدموں میں جا گرا۔
کرکٹ حلقوں کے مطابق جشن مناتے وقت اچانک فین کا میدان میں گھس آنا کھلاڑیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے جبکہ بھارتی کرکٹ بورڈ اس سنگین معاملے پر اب تک کوئی واضح مؤقف دینے میں ناکام رہا ہے۔